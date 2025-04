per Mail teilen

Am Karfreitag treffen sich Tuning-Fans bundesweit zum sogenannten "Car Friday" - auch am Nürburgring in der Eifel. Die Polizei war mit verstärkten Kontrollen vor Ort und prüfte Fahrzeuge auf unzulässige Umbauten. Mehrere Autos mussten vorübergehend aus dem Verkehr gezogen werden.