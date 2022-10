Geteilte Reaktionen in RLP auf geplante Cannabis-Freigabe

per Mail teilen

Ein erster Schritt bei der Legalisierung von Cannabis ist gemacht: Das Bundeskabinett hat am Mittwoch entsprechende Eckpunkte dafür beschlossen. So soll der Besitz von bis zu 30 Gramm erlaubt sein, ebenso der begrenzte Eigenanbau. In Rheinland-Pfalz sind die Meinungen darüber geteilt.