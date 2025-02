Die Bundestagswahl ist vorbei und die CDU hat schon angekündigt, dass sie die Teillegalisierung von Cannabis beenden will. Für Social Clubs aus Rheinland-Pfalz bedeutet das Ungewissheit über ihre Zukunft.

Anfang des Jahres war es für die Anbauvereinigung "Westwood Cannabis Collective" aus dem Westerwald endlich so weit: Der Club bekam seine Lizenz, um Cannabis anbauen zu dürfen.

Doch in die Euphorie mischt sich auch Sorge. Bereits vor der Bundestagswahl hatte CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz verkündet, die Legalisierung von Cannabis wieder rückgängig machen zu wollen.

Social Clubs: "Sorge schwingt mit"

Nikolai Aller, Vorsitzender des Westerwälder Clubs, und die Vereinsmitglieder beobachten die Äußerungen aus der Politik ganz genau. Eine Rolle rückwärts in Sachen Cannabis-Legalisierung wäre ein harter Einschnitt für sie.

Gerade haben sie mit dem Umbau einer großen Halle begonnen, im Frühsommer soll gepflanzt werden. Mehrere zehntausend Euro haben sie laut Aller schon investiert.

Wir versuchen, uns keine Angst machen zu lassen.

CDU-Politikerin unterstützt Westerwälder Cannabis-Club

Rückendeckung bekommt der Cannabis-Club aus dem Westerwald unter anderem von der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde. Die sei zwar von der CDU, erzählt Aller, unterstütze aber den Club.

Sie habe ihnen kurz vor der Bundestagswahl versichert, dass die Lizenz sicher sei. Für sieben Jahre habe ihnen die Politikerin Bestandsschutz garantiert. Und auch das Landesamt habe sich ähnlich geäußert.

Landesamt rechnet nicht mit Ende der Cannabis-Legalisierung

Zuständig für die Genehmigungen der Social Clubs ist das Landesamt für Soziales. Rund zehn Lizenzen hat es bereits in Rheinland-Pfalz erteilt. In einem Interview mit der Deutschen Presseagentur Mitte Januar hatte der bisherige Präsident des Amtes, Detlef Placzek, gesagt, dass sich nach der Bundestagswahl wohl so schnell nichts ändere.

"Die Erlaubnis gilt für mehrere Jahre und dahinter stecken riesige Investitionen", sagte Placzek. "Da kann man nicht einfach sagen, morgen wird hier nicht mehr gekifft."

Kiffen erlaubt: Erwerb, Anbau und Konsum von Cannabis ist für Erwachsene unter bestimmten Voraussetzungen legal. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Annette Riedl

Hoffen auf die Lizenz in Speyer

Auch beim Social Club "GrowFarm" in Speyer ist die Ankündigung von Friedrich Merz Thema. Der Club hat seine Lizenz beantragt und hofft, dass sie in den nächsten Wochen erteilt wird.

Nach dem Sieg der CDU/CSU gehe man ein gewisses Risiko ein, so Vorstandsmitglied Christian Ditsch. "GrowFarm" sei ein kleiner Verein und es sei viel privates Geld investiert worden. Würde das Gesetz tatsächlich zurückgenommen, wäre das eine finanzielle Katastrophe.

So wie hier im Social Club in Wörrstadt dürfen Anbauvereinigungen jetzt legal Cannabis anbauen. SWR

Gelassenheit bei Clubs in Rheinhessen

Auch andere Clubs sind gespannt, wie es weitergeht. Aufgeben will aber keiner, mit denen der SWR gesprochen hat. "Wir sagen: weitermachen!", bekräftigt Mehmet Darisan vom Social Club "Cannabis Connection Mainz". Gerade seien die ersten 125 Stecklinge gesetzt worden. Ähnlich äußert sich Can Christ von "B.420" aus Bad Kreuznach. Der Club werde seinen Weg weiter verfolgen.

Auch beim "Cannabis Social Club Rhoihesse e.V." in Wörrstadt bleibt man angesichts der anstehenden Koalitionsverhandlungen in Berlin gelassen. Mit der SPD werde voraussichtlich eine Partei mitregieren, die die Cannabis-Legalisierung erst ermöglicht habe und sich weiter dafür einsetzen werde, so der Vorsitzende Daniel Ehrlich. Solange nichts beschlossen sei, gehe die Arbeit im Verein weiter. In Wörrstadt wurde sogar gerade geerntet.