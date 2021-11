Urlauberzahl auf Campingplätzen deutlich gesunken

Das Hochwasser der Prüm im Juli hat den "Campingpark Eifel" in Waxweiler in der Eifel komplett zerstört. Seitdem steht die Besitzerin ohne Einnahmen da. Seit drei Monaten laufen inzwischen die Bautrockner. Ihr Ziel: An Ostern soll der Campingplatz wieder eröffnen mehr...