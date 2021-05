Da dürfte in manchen vier Wänden auf vier Rädern Jubel ausgebrochen sein: Die Landesregierung hat unter bestimmten Bedingungen Camping-Tourismus wieder erlaubt. Das müssen Camper wissen:

Die Landesregierung hat sich in dem am Dienstag vorgestellten Öffnungsplan für die Maifeiertage auch den Tourismus vorgenommen und beschlossen: Dort, wo die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Tagen unter 100 liegt, ist kontaktarmer Urlaub in Wohnmobilen und Wohnwagen wieder möglich. Derzeit ist das in 19 Landkreisen und 5 Städten der Fall (Stand 11. Mai).

Wie ist die Infektionslage in Rheinland-Pfalz und wo gelten welche Vorgaben? Es gilt:

Stadt oder Kreis 5 Werktage in Folge (gezählt wird inkl. Samstag aber exklusive Sonn- und Feiertage) mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert unter einem Schwellenwert—es treten am übernächsten Tag Lockerungen der nächst-niedrigeren Stufe in Kraft Stadt oder Kreis 3 Tage in Folge mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert gleich/über einem Schwellenwert—es treten am übernächsten Tag Beschränkungen der nächst-höheren Stufe in Kraft "Berechnung" der Werktage/ Tage erfolgt auf Grundlage des Zeitpunktes der Inzidenz-Veröffentlichung durch das Robert-Koch-Institut (RKI) bis zum Inzidenzwert von 99 gilt die Landesverordnung –ab einem Wert von 100 die Bundesnotbremse (es sei denn, die Landesverordnung geht über die Bundes-Beschlüsse hinaus) Hier die aktuellen Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz

Infektionsgeschehen in Rheinland-Pfalz: (Stand: Dienstag, 11.5.2021, 14:10 Uhr/ veröffentlicht durch Landesuntersuchungsamt):

Tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz RP: 93,3 tagesaktuell niedrigster Wert: Stadt Trier (37,7)

tagesaktuell höchster Wert: Stadt Ludwigshafen (177,6) 1) Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 (von 0 bis 49)// es gilt die Landesverordnung (mit zusätzlichen Lockerungen):

Kreis Vulkaneifel 2) Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 (von 50 bis 99)// es gilt die Landesverordnung:

Kreis Bad Dürkheim

Kreis Bitburg-Prüm

Kreis Cochem-Zell

Kreis Mainz-Bingen

Kreis Mayen-Koblenz

Kreis Rhein-Lahn

Kreis Südwestpfalz

Kreis Trier-Saarburg

Stadt Koblenz

Stadt Neustadt/W.

Stadt Pirmasens

Stadt Trier 3) Sieben-Tage-Inzidenz gleich oder über 100// es gilt die Bundesnotbremse/ befristet zunächst bis 30.6.2021/ ab Wert von 165 Besonderheiten für den Schulbetrieb (kein Präsenzunterricht) und die Kitas (Notbetreuung):

Kreis Ahrweiler

Kreis Altenkirchen

Kreis Alzey-Worms

Kreis Bad Kreuznach

Kreis Bernkastel-Wittlich

Kreis Birkenfeld

Kreis Donnersberg

Kreis Germersheim

Kreis Kaiserslautern

Kreis Kusel

Kreis Neuwied

Kreis Rhein-Hunsrück

Kreis Rhein-Pfalz

Kreis Südliche Weinstraße

Kreis Westerwald

Stadt Frankenthal

Stadt Kaiserslautern

Stadt Landau

Stadt Ludwigshafen

Stadt Mainz

Stadt Speyer

Stadt Worms

Stadt Zweibrücken In welcher Stadt oder in welchem Kreis in Rheinland-Pfalz steht ein Wechsel von Landesverordnung auf Bundesnotbremse (oder umgekehrt) fest bzw. wo ist ein Wechsel kurzfristig wahrscheinlich?:

Donnerstag, 13.5. (zum Stichtag: Zuletzt fünf Werktage in Folge unter Sieben-Tage-Inzidenzwert 100 und Beginn der Lockerungen am übernächsten Tag// es gilt ab sofort die Landesverordnung): Kreis Ahrweiler

Kreis Bernkastel-Wittlich

Kreis Germersheim

Stadt Frankenthal

Stadt Zweibrücken Donnerstag, 13.5. (zum Stichtag: Zuletzt drei Tage über Sieben-Tage-Inzidenzwert 100// es gilt ab sofort die Bundesnotbremse): Stadt Pirmasens Freitag, 14.5. (zum Stichtag: Zuletzt fünf Werktage in Folge unter Sieben-Tage-Inzidenzwert 100 und Beginn der Lockerungen am übernächsten Tag// es gilt ab sofort die Landesverordnung): Kreis Rhein-Hunsrück

Kreis Donnersberg

Das sind die Regeln für Wohnmobile in Rheinland-Pfalz

An diesen Orten darf aber nur derjenige mit seinem Wohnmobil oder Wohnwagen Station machen, der an Bord eigene sanitäre Anlagen hat. Diese Regel ist ab Mittwoch, 12. Mai, gültig - wer Christi Himmelfahrt für eine kleine Camping-Tour nutzen möchte, kann also mit dem Packen beginnen. Erforderlich bleiben Tests bei der Anreise und danach alle 48 Stunden.

Pfingsten - Innengastronomie wird möglich

Zehn Tage später wird dann auch Innengastronomie wieder erlaubt sein. Die Bedingung: Die Inzidenz muss entsprechend unter 50 liegen. Dabei sind Abstand, Test und Maske weiter Pflicht. Ab Fronleichnam ist Bewirtung drinnen dann immer dort erlaubt, wo die Bundesnotbremse nicht greift - die Inzidenz also unter 100 liegt.

Protest von Campern

In den vergangenen Wochen hatten Camper wiederholt dafür geworben, autarkes Campen wieder zu ermöglichen. Zudem hatten elf Campingplatz-Betreiber kürzlich Ministerpräsidentin Dreyer in einem Brief dazu aufgefordert, eine Öffnung für autarke Camper mit striktem Hygienekonzept zu ermöglichen.

Wohnwagen-Flut in touristischen Orten in Rheinland-Pfalz

Obwohl Campingplätze und Stellplätze bislang noch geschlossen waren, hatten sich viele Camper dennoch auf den Weg gemacht. "Die Situation verschärft sich, wir können die Wohnmobile nicht mehr im Zaum halten", hatte vor nicht einmal einem Monat Heinrich Lang, Geschäftsführer des Verbands der Campingplatzunternehmer Rheinland-Pfalz, gewarnt. "Es gibt groteske Fotos von abgesperrten leeren Wohnmobilplätzen, vor denen 20 Wohnmobile parken." Auch Waldränder und Weinberge würden heimgesucht und WC-Kassetten dort entleert.