Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:50 Uhr Wie viel Affe steckt im Mensch? Wenn ich mir mal so manchen Autofahrer ansehe, der hupend und schimpfend durch die Stadt fährt, oder Menschen, die in die Bahn einsteigen, ohne vorher jemanden aussteigen zu lassen, dann würde ich sagen: Der Mensch besteht zu einem großen Teil aus Affe. Oder ist das eine Beleidigung für die Tiere? Man kann das Ganze auch etwas wissenschaftlicher angehen. Und das macht Primatenforscherin Julia Fischer an der Uni Mainz im Rahmen einer Stiftungsprofessur. Was sie da genau tut? Bitte einmal hier entlang: Mainz Stiftungsprofessur startet an der Universität Affenforscherin in Mainz: Wie viel Affe steckt im Mensch? Primatenforscherin Julia Fischer spricht an der Mainzer Universität über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Affen und Menschen und was wir von ihnen lernen können.

6:25 Uhr 🚗 So ist die Lage auf den Straßen Für den Fall, dass ihr übers lange Wochenende wegfahrt, könnt ihr euch schon mal merken: Unsere Verkehrsübersicht ist nicht nur für den Check am Morgen gut - auch später könnt ihr euch hier über die Verkehrslage informieren! Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:15 Uhr Pfadfinder-Leitungstreffen in Westernohe Was weiß ich über Pfadfinder? Sie campen oft im Wald, tragen bunte Halstücher und tun jeden Tag eine gute Tat. Ok, ich habe keine Ahnung, aber das mit der guten Tat gefällt mir jedenfalls. Mehr über Pfadfinder erfahren kann man dieser Tage im Westerwald, denn in Westernohe treffen sich von heute bis Sonntag etwa 4.000 ehrenamtliche Leiter und Leiterinnen der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg. Die Teilnehmer aus ganz Deutschland sollen sich austauschen, vernetzen, aber auch gemeinsam feiern, so die Veranstalter. Thema sei unter anderem, was Pfadfinder heutzutage für die Gesellschaft leisten.

6:03 Uhr ☀️ Das Wetter in Rheinland-Pfalz: Es wird heiß! Der April holt an seinem letzten Tag nochmals alles aus sich heraus und lässt die Temperaturen steigen! In ganz Rheinland-Pfalz heute sommerliche Höchstwerte zwischen 23 und 28 Grad, und das bleibt auch am morgigen Feiertag so, wie SWR-Wetterexperte Sven Plöger gestern erklärt hat. Abkühlung gibt es erst wieder am Samstag. Video herunterladen (27,5 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Am Oberlandesgericht Koblenz könnte heute ein Urteil im Prozess gegen einen Teil der sogenannten "Vereinten Patrioten" fallen. Eine Frau aus dem Kreis Bad Dürkheim und ein Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg sollen Mitglieder einer terroristischen Vereinigung gewesen sein. Sie wollten laut Anklage die Regierung stürzen und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) entführen. Über 4.000 Pfadfinderleiter treffen sich ab heute im Westerwald. In den nächsten Tagen wollen sie sich dort austauschen und weiterbilden. Sie gehören zur Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg, der bundesweit über 60.000 Kinder und Jugendliche angehören. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) stellt heute in Neustadt an der Weinstraße das Programm des diesjährigen Rheinland-Pfalz-Tags vor. Vom 23. bis zum 25. Mai werden in Neustadt über 200.000 Besucher erwartet. Auch der SWR wird dort mit einer Bühne vertreten sein.