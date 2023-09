Camembert-Rückruf auch in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Die französische Firma Isigny Sainte Mère ruft ihren Camembert Isigny Calvados zurück. Es bestehe der Verdacht auf eine Verunreinigung mit Listerien.

Eine Infektion mit den Bakterien führe zu Fieber und Kopfschmerzen - gerade bei Kindern, immungeschwächten Personen und älteren Menschen könnten die Symptome verstärkt auftreten, heißt es auf der Internetseite "lebensmittelwarnung.de". Die Seite wird vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit sowie den Bundesländern betrieben, um Warnungen und Informationen zur Lebensmittelsicherheit zu veröffentlichen.



Den Angaben zufolge können die Symptome bis zu acht Wochen nach dem Verzehr der verunreinigten Produkte auftreten. Der Camembert Isigny Calvados in der 250 Gramm-Packung wird in insgesamt 12 Bundesländern verkauft - unter anderem in Rheinland-Pfalz.