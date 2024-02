Busstreiks - so ist RLP betroffen

Der Weg zur Arbeit oder zur Schule könnte am Mittwoch schwierig werden. Die privaten Busbetriebe streiken wieder, viele Busverbindungen in Rheinland-Pfalz fallen aus.

Es sind weite Teile des Landes betroffen: In Mainz werden beispielsweise 15 Buslinien bestreikt, die von der DB Regio Mitte betrieben werden. Genaue Angaben findet man auf der Seite der Mainzer Mobilität. Auf der Strecke Alzey-Worms gibt es Einschränkungen, im Großraum Koblenz, im Westerwald, an der Mosel, in Birkenfeld und Zweibrücken. Wie auch bei den vorherigen Streiks ist nicht nur der Nahverkehr betroffen– sondern auch der Überlandverkehr.Manche Nahverkehrsbetriebe planen Fahrten zusammenzulegen, um wenigstens Kindergärten oder Grundschulen anfahren zu können. Und es gilt auch der wichtige Hinweis: Selbst wenn es Hinfahrten zu Schulen gibt, bedeutet es nicht zwingend, dass Rückfahrten stattfinden. Deshalb unbedingt, vorher in den Apps oder im Internet nachschauen – und mit Verspätungen und Ausfällen rechnen!