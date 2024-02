Streik-Demo auf Theodor-Heuss-Brücke, Busstreiks im ÖPNV, Netzausfall Unimedizin: Keine Hacker

Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

13:53 Uhr Demo auf der Theodor-Heuss-Brücke beendet In Mainz ist die zentrale Kundgebung der Gewerkschaft ver.di auf der Theodor-Heuss-Brücke beendet. Sie war der Höhepunkt der Streiks der Bus- und Straßenbahnfahrer, der seit gestern Abend läuft. Etwa 3.000 Menschen hatten an der Kundgebung teilgenommen, darunter Beschäftigte aus ganz Rheinland-Pfalz, dem Saarland und aus Hessen. Sie machten ihrem Ärger lautstark mit Trommeln und Pfeifen Luft. DIe Fahrerinnen und Fahrer fordern bessere Arbeitsbedingungen und eine kürzere Wochenarbeitszeit. Sobald die Bühne auf der Heuss-Brücke abgebaut ist, kann der Verkehr wieder rollen, sagte mir meine Kollegin Rabea Amri. Ursprünglich sollte die Sperrung bis 15 Uhr gehen, ganz so lange dauert es wohl doch nicht. Und damit schließen wir den Ticker für heute. Wir wünschen allen ein schönes Wochenende! Am Montag sitzt hier an dieser Stelle Susan Reindl. Bis dahin gibt es alles wichtige im Web, in der SWR Aktuell App und auf Social Media. Macht es gut!

12:27 Uhr Keine Busse - Was sagen die Kaiserslauterer dazu? Gähnende Leere am Busbahnhof in Kaiserslautern - die Meinungen über den Streik der Beschäftigten gehen hier ziemlich auseinander.

12:08 Uhr Bundestag beschließt Subventionskürzung für Landwirte Die letzten verlängerten Ticker hatten wir bei Schneechaos und Bauerndemos. Hm, mal schauen, ob die Landwirtinnen und Landwirte nun nochmals auf die Straße gehen:



Trotz breiter Proteste hat der Bundestag jetzt endgültig das Aus für Subventionen für Landwirte beschlossen. Das Parlament hat dem umstrittenen Abbau von Steuerentlastungen beim Agrardiesel zugestimmt. Die Abgeordneten verabschiedeten das Haushaltsfinanzierungsgesetz, in dem die schrittweise Abschaffung enthalten ist.

11:59 Uhr In Trier sollen die Busse künftig zügiger fahren Jetzt berichten wir schon den halben Tag über den ÖPNV-Streik, und dann das hier: In Trier sollen die Stadtbusse in Zukunft zügiger fahren können! Der Stadtrat hat beschlossen, dass das Baudezernat Maßnahmen wie separate Busspuren oder verbesserte Ampelschaltungen umsetzen soll. Ziel ist, dass man mit Bussen in Trier pünktlicher und einfacher zum Ziel kommen soll, als mit dem eigenen Auto. Das Mobilitätskonzept der Stadt Trier sieht schon länger Vorrechte für Busse im Straßenverkehr vor, es wurden nur noch nicht alle Konzepte umgesetzt.

11:57 Uhr Kundgebung auf der Theodor-Heuss-Brücke hat begonnen So, meinen Kollegen Oliver Nieder hab ich jetzt in den Feierabend geschickt, der hat seit 5 Uhr früh getippt. Ich bin Susanne Weber und tickere noch etwas weiter. Mit allen Infos zum Streik und zur Sperrung der Heuss-Brücke in Mainz. Dort hat am Mittag die Kundgebung der Gewerkschaft ver.di begonnen. Rund 3.000 Busfahrerinnen und Busfahrer aus Rheinland-Pfalz und Hessen haben sich auf der Brücke getroffen. Sie fordern vor allem bessere Arbeitsbedingungen. Obwohl die Theodor-Heuss-Brücke für den Verkehr gesperrt ist, halten sich laut Polizei die Verkehrsbehinderungen rund um die Brücke in Grenzen. Auch die Tatsache, dass keine Busse in der Region heute fahren, hat am Morgen zu keinen größeren Staus geführt.

Übrigens: Die Busse und Bahnen im Raum Mannheim und Ludwigshafen werden heute nicht bestreikt, sondern fahren ganz normal. Das hat die Rhein- Neckar-Verkehrsgesellschaft, kurz rnv, mitgeteilt. Sie ist demnach vom bundesweiten Streikaufruf der Gewerkschaft ver.di nicht betroffen, da sie einen eigenen Haustarifvertrag hat. Und auch die Queichtalnahverkehrsgesellschaft, die im Auftrag des rnv in Landau im Kreis SÜW unterwegs ist, beteiligt sich nicht am Streik.

10:43 Uhr Protestzug zur Theodor-Heuss-Brücke gestartet Mehrere Hundert Beschäftigte des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) haben sich am rheinland-pfälzischen Landtag zu einer Kundgebung versammelt, um für bessere Arbeitsbedingungen zu protestieren. Gestartet wurde ein Protestzug mit Fahnen, Transparenten, Trommeln und Trillerpfeifen durch die Mainzer Innenstadt. Ihr Ziel ist die Theodor-Heuss-Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz. Dort soll es eine gemeinsame Kundgebung mit Streikenden aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit tausenden Teilnehmern geben.

10:30 Uhr Netzausfall Unimedizin: Kein Hackerangriff Laut einer Sprecherin der Universitätsmedizin Mainz kann bei dem momentanen Netzwerkausfall ein Hackerangriff ausgeschlossen werden. Auch ein Defekt an einem Glasfasterkabel durch Bauarbeiten sei nicht die Ursache für den schwerwiegenden Netzwerkausfall. Die Suche nach dem Fehler laufe weiter auf Hochtouren, so die Sprecherin der Universitätsmedizin. Hier die neuesten Infos: Mainz Kein Hackerangriff Netzwerkausfall an der Unimedizin in Mainz behoben Aufatmen an der Mainzer Universitätsmedizin: Nachdem am Freitagmorgen sämtliche Netzwerke nicht mehr funktioniert hatten, scheint das Problem gelöst. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

In der Region Trier fällt heute wegen des Busstreiks an einigen Schulen der Präsenzunterricht aus. Das geht aus einer SWR-Umfrage hervor. Da in Trier kaum Busse fahren, haben einzelne Schulen den Unterricht digital organisiert und Homeschooling angeboten. Nach Angaben der Landesregierung soll der Unterricht aber grundsätzlich in Präsenz stattfinden. Schüler, die aufgrund des Streiks nicht in die Schule gebracht werden könnten, würden aber keine Fehltage erhalten.

10:06 Uhr Theodor-Heuss-Brücke gesperrt - so läuft's! Und hier unsere Reporterin Gesa Walch mit ihren Eindrücken von der Sperrung der Theodor-Heuss-Brücke in Mainz. Dort findet die zentrale Streikkundgebung zwischen 10:45 Uhr und 13 Uhr statt. Erwartet werden etwa 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland.

10:00 Uhr Streiks im Land? Hier bleibt ihr auf dem Laufenden! Eigentlich wäre es das ja gewesen, mit dem Ticker für die Woche. Aber heute ist so viel los im Land, Streik hier, Streik dort und dann ist noch die Unimedizin offline. Also gehen wir in die Verlängerung. Wenn ihr wollt, bleibt dran, lest mit! Außerdem halten wir euch weiterhin im Web, in der SWR Aktuell App und auf Social Media auf dem Laufenden.

9:54 Uhr Quizauflösung - er war's. Das meistverkaufte Playmobil-Männchen Etwas überraschend - der Reformator Martin Luther ist tatsächlich die meistverkaufte Figur. Die Erstauflage von 34.000 Stück war innerhalb von 72 Stunden vergriffen. Inzwischen sind weit über eine Million Playmobil-Luthers über den Ladentisch gegangen. Der Reformator Martin Luther, die meistverkaufte Playmobil-Figur picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

9:45 Uhr Kreative Angebote gegen den Fachkräftemangel Überall in Rheinland-Pfalz suchen Firmen Mitarbeitende und in den kommenden Jahren wird das Angebot noch verringert, weil die Babyboomer in Rente gehen. Um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, reichen Gehalt und angenehme Arbeitszeiten schon lange nicht mehr ausschließlich aus. Die Unternehmen im Land werden ganz schön kreativ, wie beispielsweise mit sogenannten Tiny Houses für Mitarbeitende beim Pfalzklinikum Klingenmünster. Meine Kollegen vom Social-Media-Team haben sich das mal genauer angeschaut.

In Mainz sind am Morgen Menschen aufgefallen, die zu Fuß auf Busspuren unterwegs waren. In einem Fall handelte es sich um ein kleines Mädchen mit Schultasche. Es war bei Bretzenheim auf der viel befahrenen Geschwister-Scholl-Straße gelaufen, hatte diese dann aber von selbst wieder verlassen. Im zweiten Fall war es laut Polizei ein Mann mit Behinderung. Die Polizei half ihm und brachte ihn mit dem Streifenwagen an seinen Zielort. Ein Polizeisprecher sagte, möglicherweise habe nicht jeder von dem heutigen Streik gehört und vergebens auf einen Bus gewartet.

9:35 Uhr Ein Blick zurück in die Historie - der 2. Februar 2023: In deutschen Bussen und Bahnen endet die Maskenpflicht und damit eine der am längsten durchgehend geltenden Corona-Maßnahmen. Die Fahrgäste müssen im Nah- oder Fernverkehr keine Mund-Nasen-Bedeckung mehr tragen. 2014: Fachleute sprengen den 116 Meter hohen Universitätsturm in Frankfurt. Es ist das bis dahin höchste Hochhaus in Europa, das dem Erdboden gleichgemacht wird. 1989: Die 1973 aufgenommenen Wiener Verhandlungen zwischen Nato und Warschauer Pakt über einen Truppenabbau in Mitteleuropa gehen ohne konkretes Ergebnis zu Ende. 1924: Während der ersten Olympischen Winterspiele im französischen Chamonix wird der Internationale Skiverband (FIS) gegründet.

9:21 Uhr Autos fahren auf Autobahn gegen Sofa Wie kommt denn bitte so was?? Auf der A60 bei Ingelheim sind gestern Abend zwei Autos mit einem Sofa kollidiert. Das Möbelstück lag in Fahrtrichtung Bingen mitten auf der Fahrbahn. Aufgrund der Dunkelheit haben die beiden Fahrer das Sofa allerdings zu spät erkannt. Durch die Kollision entstand an beiden Autos ein großer Sachschaden, sodass beide Autos abgeschleppt werden mussten. Laut Polizei blieben die beiden Fahrer aber unverletzt. Um die verteilten Möbelteile nach dem Unfall einzusammeln, musste die Autobahn für eine Stunde voll gesperrt werden. Laut Polizei wird nun ermittelt, wer das Sofa auf der Autobahn verloren hatte.

9:10 Uhr Zahl des Tages: So viele Rheinland-Pfälzer wie noch nie! Etwas Statistik gefällig? Rheinland-Pfalz wird in diesem Jahr 75 Jahre alt - gegründet am 30. August 1946. Und pünktlich zum halbrunden Geburtstag leben hier so viele Menschen wie noch nie. Hier die Zahlen auf Instagram.

8:30 Uhr Capitol-Kino soll Zwischenbetreiber bekommen Gute Nachricht für Cineasten: Das geschlossene Programmkino Capitol in Mainz soll einen neuen Betreiber bekommen. Um das älteste Kino der Stadt zu erhalten, hat die Stadt Mainz das Kino für zehn Jahre angemietet und sucht nun nach interessierten Unternehmen oder Initiativen, die es betreiben wollen. Das sagte Kulturdezernentin Marianne Grosse dazu:

8:17 Uhr Schwerer Netzausfall an der Mainzer Unimedizin Ups, dringende Nachricht von der Unimedizin in Mainz: Dort ist ein "schwerwiegender" Netzwerkausfall aufgetreten, wie es von dort heißt. Seit heute morgen um 5.00 Uhr. Betroffen sind alle elektronischen Netzwerksysteme wie Patientendokumentation, Labore und Bildgebung. Alle Patienten könnten aber weiter versorgt werden. Ein Krisenstab wurde einberufen. Von der Notfallversorgung hat sich die Einrichtung abgemeldet. Ambulante Termine und geplante Eingriffe könnten aktuell nur in dringlichen Fällen durchgeführt werden. Betroffene Patienten sollen sich vorab telefonisch mit der behandelnden Klinik in Verbindung setzen. Hotline: 06131/17-0. Unser Studio in Mainz bleibt natürlich an der weiteren Entwicklung dran!

7:44 Uhr Busstreik: Erste Eindrücke aus Kaiserslautern Unsere Reporterin Helen Roth war heute Morgen schon am Busbahnhof in Kaiserslautern – hier ihre Eindrücke:

7:38 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Im Bundestag ist die endgültige Abstimmung über den Bundeshaushalt 2024 und das Haushaltsfinanzierungsgesetz geplant, das unter anderem die schrittweise Abschaffung von Agrardiesel-Subventionen vorsieht. Außerdem wird es heute wahrscheinlich zur Einigung zwischen Bund und Ländern kommen, bei einem milliardenschweren Unterstützungspaket für Schulen in besonderen sozialen Lagen. Über das Programm war monatelang verhandelt worden. Es sollen rund 4.000 Schulen in Deutschland gefördert werden. Bund und Länder stellen dazu insgesamt rund 20 Milliarden Euro über zehn Jahre bereit. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas empfängt die First Lady der Ukraine, Olena Selenska, zu einem Gespräch. Ebenfalls zu einem Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (beide SPD) ist der ukrainische Gesundheitsminister Wiktor Ljaschko in Berlin. Es soll über eine engere Partnerschaft Deutschlands und der Ukraine gesprochen werden.

In Bad Kreuznach wird eine 88-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims gesucht. Wie die Polizei mitteilt, ist die Frau stark dement und kann sich schlecht orientieren. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei haben bis in die späte Nacht hinein nach ihr gesucht. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Bisher allerdings ohne Erfolg. Nach Angaben eines Polizeisprechers sollen die Suchmaßnahmen fortgesetzt werden. Die Frau soll einen rosa Pullover und eine dunkle Hose tragen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bad Kreuznach entgegen.

Zu den Busstreiks trudeln die ersten Infos aus unseren Studios ein: In Pirmasens, Kaiserslautern und Zweibrücken fahren heute bis zum Betriebsende keine Busse und Ruftaxis. Nicht betroffen sind die Buslinien im Donnersbergkreis und im Umland von Primasens. In Koblenz dürften die Auswirkungen einigermaßen überschaubar sein. In den umliegenden Kreisen sieht's schlechter aus. Die mittelrheinischen Verkehrsbetriebe und der Verkehrsbetrieb Rhein-Westerwald sagen zum Beispiel, dass auf ihren Linien alle Fahrten ausfallen können. In der Region Trier fällt heute wegen des Busstreiks an manchen Schulen der Präsenzunterricht aus. In Mainz fahren bis heute Abend keine Busse und Straßenbahnen – auch in den Landkreisen Mainz-Bingen, Bad Kreuznach und Alzey-Worms streiken zahlreiche Busfahrer.