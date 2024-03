In Landau beginnt der Prozess gegen den Mann, der in Edenkoben eine Zehnjährige auf dem Schulweg entführt und missbraucht haben soll. In Rheinland-Pfalz müssen sich Pendler und Schüler wieder auf Busstreiks einstellen.

Bei diesem Brand hatte die Feuerwehr einiges zu tun: Erst um vier Uhr nachts waren die Reinigungs- und Bergungsarbeiten auf der A61 bei Bad Neuenahr-Ahrweiler abgeschlossen. Gestern Nachmittag war ein mit Papierrollen beladener Lkw in Brand geraten. Das Löschen gestaltete sich schwierig, denn immer wieder fingen die Papierrollen aufs Neue an zu brennen. Auf der A61 kam es zu einem stundenlangen Stau. Die Ursache für das Feuer war laut Polizei vermutlich ein technischer Defekt. Verletzt wurde niemand.

Wenn ihr heute Morgen vielleicht auch wegen der weiter laufenden Busstreiks mit dem Auto zu Arbeit oder Uni müsst, dann schaut am besten vorher in unsere Übersicht zur Verkehrslage:

Dieser Fall hat hohe Wellen geschlagen: Ein vorbestrafter Sexualstraftäter steht ab heute in Landau vor Gericht, weil er ein zehnjähriges Mädchen auf dem Schulweg entführt und sexuell missbraucht haben soll. Es war eine Tat, die nach Ansicht vieler hätte verhindert werden können. Der mutmaßliche Täter hatte schon wegen zwei Vergewaltigungen in Haft gesessen und hätte nach seiner Entlassung eine Fußfessel tragen müssen. Gegen diese Auflage verstieß er aber. So kam es, dass die Polizei die Entführung des Mädchens nicht verhindern konnte, obwohl sie den Mann grundsätzlich im Visier hatte. Die Behörden verwiesen damals auf die gesetzlichen Regelungen, wonach eine Fußfessel nicht unter Zwang angelegt werden könne. Als Konsequenz aus dem Fall hat die Landesregierung das Polizeigesetz angepasst. Es sieht nun vor, dass elektronischen Fußfesseln notfalls auch unter Zwang angelegt werden dürfen. Das neue Gesetz soll voraussichtlich noch in diesem Jahr in Kraft treten.

Wer heute einen Bus auf den Straßen sieht, darf einen ausgeben. Heute ist Haupttag der bundesweiten ver.di-Streikwoche im öffentlichen Nahverkehr. Die Gewerkschaft ver.di rechnet damit, dass der Ausstand in Rheinland-Pfalz eine ähnliche Dimension haben wird wie der Warnstreik gestern. Es streiken zum einen die Fahrerinnen und Fahrer von kommunalen Betrieben, zum Beispiel in Mainz, im Raum Bad Kreuznach-Bingen oder in Kaiserslautern und Pirmasens, zum anderen die Beschäftigten von privaten Busunternehmen wie der DB Regio. Genauere Infos bekommt ihr hier. Falls ihr normalerweise mit dem Bus zur Arbeit oder in die Schule fahrt, habt ihr euch hoffentlich eine Alternative überlegt?

Na, hoffentlich hat der beginnende Frühling sein Pulver nicht schon im Februar verschossen! Nachdem es in den letzten Tagen oft sonnig war, startet der März heute etwas bewölkter. Ab und zu zeigt sich die Sonne aber doch. Mit Höchstwerten von bis zu 12 Grad bleibt es außerdem vergleichsweise mild. Die Einzelheiten hat SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert:

6:02 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Landesweit streiken weiterhin Beschäftigte im privaten und öffentlichen Busverkehr. Gemeinsam mit Fahrgästen und Mitgliedern der Klimabewegung Fridays for Future wollen sie heute vielerorts für klimafreundliche Mobilität und gute Arbeit demonstrieren. Aktionen sind unter anderem in Mainz, Alzey, Neustadt/Weinstraße und Koblenz geplant. Vor einem Gericht in Landau beginnt der Prozess gegen den Mann, der im September in Edenkoben (Südpfalz) eine zehnjährige Schülerin entführt und missbraucht haben soll. Der Fall hatte deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt, da der mutmaßliche Täter ein verurteiler Sexualstraftäter ist und eigentlich eine elektronische Fußfessel hätte tragen müssen. Dagegen hatte sich der Mann erfolgreich gewehrt. Als Teil der NATO-Manövers "Steadfast Defender" kommt es ab heute (bis 6. März) auch in den Bereichen Birkenfeld, Kusel, Bad Kreuznach, Kaiserslautern, im Donnersbergkreis und im Kreis Alzey-Worms zu Übungen der Bundeswehr. Etwa 700 Soldatinnen und Soldaten sowie 190 Fahrzeuge sind beteiligt.