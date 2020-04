Ab Montag gilt im Kampf gegen das Coronavirus in Rheinland-Pfalz eine Maskenpflicht. Wer dagegen verstößt, kommt zunächst mit einer Ermahnung davon. Danach muss gezahlt werden.

Wer in einem öffentlichen Verkehrsmittel oder in einem Geschäft keine Maske an hat, muss mit einem Verwarnungsgeld von zehn Euro rechnen. Das teilte das Innenministerium am Freitag dem SWR mit, nachdem sich das rheinland-pfälzische Kabinett auf die neue Corona-Verordnung geeinigt hat. Getragen werden muss die Maske auch auf dem Wochenmarkt oder beim Straßenverkauf beispielsweise an einer Eisdiele.

Höhere Bußgelder für Verkäufer ohne Schutz

Deutlich teurer wird es, wenn Mitarbeiter von geöffneten Geschäfte keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und keine Trennwände vorhanden sind. Dann wird ein Bußgeld von 250 Euro fällig. Allerdings muss dies nach Angaben des Innenministeriums der Betreiber des Geschäfts zahlen.

Eine Woche Schonfrist

Bevor die Verwarn- und Bußgelder tatsächlich verhängt werden, soll es noch eine Schonfrist von einer Woche geben. Sie sollen erst ab dem 4. Mai erhoben werden. Die Maskenpflicht erfüllt auch, wer eine selbstgenähte Maske trägt oder mit einem Schal oder einem Tuch Mund und Nase bedeckt.

Dauer 0:36 min Zahl der Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz steigt nur langsam Die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz hat sich in dieser Woche weiter verlangsamt. An drei von fünf Tagen blieb die tägliche Steigerung der bestätigten Infektionen unter einem Prozent.

Kinder ab sechs Jahren müssen Maske tragen

Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder unter sechs Jahren sowie Menschen, für die das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar ist. Das muss mit einer ärztlichen Bescheinigung nachgewiesen werden. Die neue Verordnung schränkt allerdings ein, dass Kindern auf dem Schulweg die Busfahrt nicht mit der Begründung verweigert werden darf, dass sie keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Für die Kontrolle der kontaktreduzierenden Maßnahmen und die Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung im ÖPNV und in Geschäften sind die kommunalen Vollzugsdienste zuständig. Die Polizei leistet wenn nötig Amtshilfe oder wird im Rahmen der Eilzuständigkeit tätig.

Alle Fragen und Antworten rund um die Maskenpflicht haben wir hier zusammengetragen: