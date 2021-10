Busfahrer-Streiks sollen den ganzen Freitag dauern

per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz gibt es am Freitag wieder Einschränkungen im Busverkehr. Die Gewerkschaft Verdi hat zum ganztägigen Streik aufgerufen.

Seit der Nacht legen die Busfahrer im privaten Linienbusverkehr in Rheinland-Pfalz die Arbeit nieder. Betroffen ist der Linienverkehr im ganzen Land, denn Verdi hat alle Standorte zum Streik aufgerufen. Vor allem im Westerwald, der Eifel, der Süd- und Westpfalz und Rheinhessen könnten viele Fahrten ausfallen, so ein Gewerkschaftssprecher.

Große Einschränkungen in einigen Landesteilen

Das Koblenzer Busunternehmen Zickenheiner teilte mit, dass es auf allen Buslinien zu Ausfällen kommen könne. Auch Busfahrer im Kreis Neuwied und im Rhein-Hunsrück-Kreis sind zum Streik aufgerufen.

Im Landkreis Alzey-Worms könnte nach Angaben einer Bahnsprecherin fast der komplette Busverkehr betroffen sein. In Bad Kreuznach hat die Stadtbusgesellschaft mitgeteilt, dass alle ihre Verbindungen ausfallen.

In der Region Trier sind nach Angaben des Verkehrsverbundes VRT die Unternehmen Moselbahn, Tempus Mobil und RMV/RMB betroffen. Diese seien für die Gebiete zwischen Trier und Traben-Trarbach, zwischen Gerolstein, Daun, Kelberg und Ulmen sowie zwischen Trier, Bitburg, Neuerburg, Biesdorf und Irrel zuständig.

In der Westpfalz sind nach Angaben von Verdi vor allem die Linien der DB Regio Bus betroffen. DB Regio Busse würden darüber hinaus auch in Speyer und Worms bestreikt. In der Süd- und Vorderpfalz sind außerdem der Busverkehr von Palatina-Bus im Raum Neustadt und Landau, im Rhein-Pfalz-Kreis und im Kreis Bad Dürkheim betroffen, ebenso die Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft, die Linien von Landau bis Bad Bergzabern und Germersheim betreibt.

Der Streik trifft am letzten Schultag vor den Herbstferien auch besonders die Schülerinnen und Schüler. Es ist bereits der zweite Streik im privaten Busgewerbe in dieser Woche.

Streit um Fördermittel

Der Tarifstreit im privaten Busgewerbe läuft schon seit 2019. Aktuell geht es vorrangig um Fördermittel, die das Land bereits letztes Jahr zugesagt hatte. Mit ihnen sollten neue Tarifabschlüsse und so höhere Löhne finanziert werden. Bisher sei das Geld aber noch nicht angekommen, so der Arbeitgeberverband. Solange das so bleibe, werde es keinen neuen Tarifabschluss geben.

Demonstration in Mannheim

Die Gewerkschaft Verdi will sich das nicht gefallen lassen. Am Vormittag soll es vor der Firmenzentrale des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar in Mannheim eine Demonstration geben. Verdi rechnet mit bis zu 500 Teilnehmern.