Im Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz zeichnet sich keine Lösung ab. Busfahrerinnen und -fahrer wenden sich nun in einem Brandbrief an Ministerpräsidentin Dreyer.

Im Streit um die Arbeitsbedingungen im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz ist kein Ende in Sicht. Die Tarifkommission des Öffentlichen Nahverkehrs der Gewerkschaft Verdi wendet sich nun an die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Sie vertritt nach eigenen Angaben rund 5.500 Busfahrerinnen und Busfahrer.

Gewerkschaft setzt Ultimatum

Darin setzt sie ein Ultimatum: Sollte das Problem bis zum 20. Juni fortdauern, "werden in Rheinland-Pfalz keine privaten Busse mehr rollen, bis es gelöst ist". Sie bitten die Ministerpräsidentin um Hilfe, um die festgefahrene Tarifauseinandersetzung voranzubringen.

Einwöchiger Streik angedroht

Mit dem 20. Juni setzt Verdi nicht das erste Ultimatum in diesem Tarifstreit: Bereits vergangene Woche hatte Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider angekündigt, dass die Busfahrerinnen und Busfahrer eine Woche lang, vom 7. bis 13. Juni, streiken werden, sollten die Arbeitgeber nicht bis zum 4. Juni wieder an den Verhandlungen teilnehmen. Bei diesem siebentägigen Streik sei der gesamte Überlandverkehr in verschiedenen Regionen und Kommunen des Landes betroffen, darunter auch Schulbusse.

Arbeitgeberverband wartet auf Geld vom Land

Die Gewerkschaft fordert in dem Tarifkonflikt unter anderem die Durchbezahlung von Standzeiten und Fahrzeitunterbrechungen, ein 13. Monatsgehalt sowie höhere Zuschläge und mehr Urlaubsgeld. Die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz (VAV) verweist ihrerseits weiterhin auf den vom Land Rheinland-Pfalz versprochenen Ausgleich für die Erhöhungen des Tarifabschlusses im vergangenen Sommer, den es noch nicht gegeben habe.

Bis Geld vom Land fließt, wolle sich die VAV laut Verdi nicht an den Verhandlungstisch setzen. Die Arbeitgeber seien demnach in Vorschuss gegangen. Auch das ist laut Verdi-Mitteilung ein Grund, warum sich die Fahrerinnen und Fahrer nun direkt an die Politik wenden.

Das Verkehrsministerium hatte den Beteiligten nach eigenen Angaben Anfang Mai einen Vorschlag zur Refinanzierung der vergangenen Tarifergebnisse vorgelegt. Unklar ist laut Verdi aber weiter, wann die Unternehmen das Geld erhalten.