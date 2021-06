per Mail teilen

Von Montag an ruft Verdi Beschäftigte im privaten Omnibusgewerbe dazu auf, die Arbeit niederzulegen. Der Streik soll sieben Tage dauern. Betroffen werden weite Teile des Landes sein.

Im privaten Busgewerbe Rheinland-Pfalz wird ab dem 7. Juni gestreikt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sollen die Streiks am Montag um drei Uhr beginnen und bis zum Ablauf der Schicht am Sonntag, den 13.6. dauern.

Weite Teile von Rheinland-Pfalz betroffen

Verdi geht davon aus, dass in weiten Teilen des Landes die Busse still stehen werden. Auch im Schülerverkehr werde es zu Beeinträchtigungen kommen. An dem Streik beteiligen werden sich demnach Mitarbeitende der DB Regio Bus Mitte und der DB Regio Bus Rhein-Mosel GmbH, außerdem die Beschäftigten von Westerwald Bus, Stadtbus Bad Kreuznach, MB Moselbahn, Tempus Mobil, eurobus Verkehrsservice Rheinland-Pfalz, der VRW, der Zickenheiner GmbH, von Westrich Reisen und Stadtbus Zweibrücken. Zu Solidaritätsstreiks werden die Verkehrsgesellschaften Zweibrücken und Bad Kreuznach aufgerufen. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass sich im Lauf der Streikwoche weitere Betriebe beteiligen werden.

Verdi wirft Arbeitgebern Verantwortungslosigkeit vor

Grund für die Streiks ist laut Verdi, dass die Sondierungsverhandlungen mit den Arbeitgeberverbänden gescheitert seien. Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider sagte, in den Gesprächen hätten beide Seiten sich zunächst deutlich angenähert. Doch dann hätten die Arbeitgeber alle Zusagen zurückgenommen. "Dieses unredliche Verhalten ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten, sondern vielmehr eine schamlose Verantwortungslosigkeit gegenüber den Schülern und Fahrgästen", empörte sich Bärschneider.

Verdi fordert für die Mitarbeitenden im privaten Busgewerbe unter anderem die Bezahlung von Standzeiten und Fahrtunterbrechungen.