Mit Schichtbeginn am Montag hat in Rheinland-Pfalz ein einwöchiger Streik im privaten Busgewerbe angefangen. Enden soll er mit der letzten Schicht am Sonntag. In dem schon lange andauernden Tarifkonflikt geht es unter anderem um einen Inflationsausgleich für die Busfahrerinnen und -fahrer.

Die Gewerkschaft Verdi hat bei den beiden großen GmbHs DB Regio Bus Mitte und Rhein-Mosel und viele anderen Unternehmen etwa in Koblenz, Zweibrücken, Birkenfeld oder im Kreis Altenkirchen zum Streik aufgerufen. Die Auswirkungen werden regional unterschiedlich sein, in manchen Städten werden einige Linien privat bedient. So ist in Mainz bei vergleichbaren Streiks jeder sechste Bus ausgefallen. In der Westpfalz könnten erneut die Kreise Kaiserslautern und Kusel besonders betroffen sein, dort betreibt die DB Regio Mitte viele Linien. Viele Behinderungen wird es bei Schulbussen und im Überlandverkehr geben. Schon im März, nach erfolgreicher Urabstimmung, haben die privaten Busfahrerinnen und Busfahrer länger gestreikt, die geplante eine Woche wurde um eine zweite verlängert. Grund für den neuen sogenannten Erzwingungsstreik ist ein verstrichenes Ultimatum von Verdi. Die Arbeitgeber hätten immer noch keinen echten Inflationsausgleich angeboten, so die Gewerkschaft. Am Donnerstag um die Mittagszeit soll eine Demo vor dem Landtag in Mainz stattfinden.