Vielerorts stehen die Busse im Land heute still, denn im privaten Omnibusgewerbe wird gestreikt. In Bingen haben einige Haushalte noch immer kein Gas, nachdem gestern eine Leitung beschädigt wurde.

8:00 Uhr Prozess in Zweibrücken um versuchten Mord Vor dem Landgericht Zweibrücken muss sich heute ein Mann wegen versuchten Mordes verantworten. Er soll einem anderen Mann in Zweibrücken nach einem Streit zweimal mit einem Küchenmesser in die Brust gestochen haben. Das Opfer wurde schwer verletzt in die Uni-Klinik nach Homburg gebracht. Akute Lebensgefahr bestand aber nicht. Über dieses Thema berichtete SWR4 Kaiserslautern am 21.2.2024 um 7:30 Uhr.

7:50 Uhr Busstreiks im Land - ein Überblick Von den Streiks im privaten Busgewerbe sind nicht alle Regionen im Land gleichermaßen betroffen. In Mainz beispielsweise werden sich die Ausfälle in Grenzen halten, in Worms dagegen sollen gar keine Stadtbusse mehr fahren. Im nördlichen Rheinland-Pfalz fahren unter anderem Busse in Altenkirchen und Koblenz nicht. In der Westpfalz fallen unter anderem Verbindungen in Zweibrücken, Kaiserslautern und Kusel aus. In der Region Trier wird beispielsweise bei den Nahverkehrsbetrieben Birkenfeld gestreikt. Weiter Infos findet ihr hier. Ein Hinweis der bestreikten Verkehrsbetriebe betrifft den Schülerverkehr: Selbst wenn die Hinfahrt zur Schule geklappt haben sollte, heißt das nicht, dass auch die Rückfahrt garantiert ist. Eltern sollten also gegebenenfalls einen Plan B in der Tasche haben. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 21.2.2024 um 7:00 Uhr.

7:45 Uhr 👵 Immer mehr "Omas gegen rechts" in RLP Mit den Demos gegen Rechtsextremismus in den vergangenen Wochen verzeichneten die Regionalgruppen der "Omas gegen rechts" in Rheinland-Pfalz einen deutlichen Zuwachs. Wenn ihr mehr darüber erfahren und die Entstehungsgeschichte der Initiative kennenlernen wollt, schaut doch mal hier vorbei: Immer mehr "Omas gegen rechts" in BW und RLP

7:30 Uhr ⚽ Weggefährten erinnern an Andi Brehme Die Fußball-Welt trauert seit gestern um Andreas Brehme. Der Siegtorschütze des WM-Finales 1990 in Rom starb überraschend im Alter von nur 63 Jahren. Zehn Jahre spielte Brehme für den 1. FC Kaiserslautern, stieg mit den Roten Teufeln ab und wieder auf und feierte mit dem FCK 1998 sensationell als Aufsteiger den Meistertitel. Ex-Kollege Stefan Kuntz nennt Brehme sein "Vorbild". Auch Inter Mailand trauert um Brehme, der vier Jahre in Italien spielte und dort Fußballer des Jahres wurde. Video herunterladen (57,3 MB | MP4) Sendung am Di. , 20.2.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP

7:15 Uhr Vorwitziges Gänseblümchen Zu meinen Krokussen am frühen Morgen gesellt sich hiermit ein kleines Gänseblümchen. Vielen Dank an Andrea Brand aus Schweinschied, die dem kleinen Blümchen am Wegesrand ihre Aufmerksamkeit geschenkt hat! SWR Andrea Brand

Quiz: Wir feiern den Tag der Muttersprache! Naschen, schlecken, schnökern - fürs zweite Frühstück wäre hier einiges dabei. Mögen Hannoveraner auch die Nase rümpfen - Dialekte machen die deutsche Sprache erst so richtig lebendig. Ja, sie sind manchmal ungewöhnlich (sorry, liebe Sachsen). Aber so manches Dialekt-Wort ist auch viel schöner als die schnöde hochdeutsche Bezeichnung. In diesem Zusammenhang hätte ich heute am Tag der Muttersprache eine kleine Frage an euch. Was bekommt man denn beim Bäcker in Karlsruhe, wenn man einen "Dambedei" verlangt?

richtige Antwort: einen Weckmann / Stutenkerl

Bei Dambedeis handelt es sich um die typischen Hefemännchen, die es rund um den Sankt-Martins-Tag zu kaufen gibt – mit oder ohne Tonpfeife. Man kann sie natürlich auch selber backen! Woher die Bezeichnung "Dambedei" kommt, ist nicht zweifelsfrei geklärt. Aber hört sich das nicht viel besser an als, sagen wir, "Stutenkerl"?

6:25 Uhr Droht RLP ein Zeckenjahr? Ich bewundere ja alle Menschen, die mit routinierten lässigen Bewegungen Zecken entfernen können. Wenn ich selber mal eine Zecke habe, veranstalte ich einen großen Eiertanz. Muss ich die jetzt linksrum oder rechtsrum drehen? Pinzette oder Fingernägel oder Zeckenkarte? Insofern hat mich die folgende Nachricht mit Schrecken erfüllt: Weil es immer wärmer wird, werden Zecken häufig bereits im Winter aktiv. Und nicht nur das: Als Folge des Klimawandels werden auch neue Zeckenarten im Land heimisch. Wo ihr euch besonders vor den kleinen Blutsaugern in Acht nehmen müsst und warum man Zecken sammeln und einschicken sollte, erfahrt ihr hier: Rheinland-Pfalz Was Sie über die Blutsauger wissen müssen Zecken sind auch in Rheinland-Pfalz immer früher aktiv Experten zufolge könnte dieses Jahr ein ausgeprägtes Zeckenjahr werden - möglicherweise auch in Rheinland-Pfalz. Worauf müssen Sie achten? Hier alle Infos. 13:00 Uhr PUSH SWR3

6:15 Uhr Binger Haushalte teils noch ohne Gas In Teilen der Binger Innenstadt bleibt auch heute morgen die Bude kalt, denn es gibt nach wie vor kein Gas. Was ist passiert? Nun, der Klassiker: Bei Bauarbeiten wurde gestern Nachmittag eine Gasleitung beschädigt. Das führte erst einmal zu großer Aufregung: Ein nahegelegenes Gebäude musste evakuiert und die Gasversorgung gestoppt werden. Nach Angaben des Versorgers Westnetz GmbH ist inzwischen soweit alles repariert, es müssen aber noch alle Gasanschlüsse überprüft werden. Westnetz bitte deshalb alle betroffenen Anwohner, erreichbar zu sein, damit die Prüfungen schnell über die Bühne gehen und das Gas wieder angestellt werden kann. Über dieses Thema berichtete SWR 1 RLP am 21.2.2024 um 6:00 Uhr.

6:04 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Seit 3 Uhr wird in Rheinland-Pfalz im privaten Busgewerbe gestreikt. Die Gewerkschaft ver.di fordert für die Beschäftigten monatlich 500 Euro mehr Lohn und Gehalt sowie eine Einmalzahlung von 3.000 Euro. Der Streik dauert den ganzen Tag. Der Verein Missbrauchsopfer und Betroffene im Bistum Trier (MissBit) wird sich heute zu möglichen Klagen gegen das Bistum Trier äußern. Der Verein hat nach eigenen Angaben mehr als zehn Betroffene in seinen Reihen, die klagebereit seien. Der Landtag debattiert am Nachmittag unter anderem über die Pläne für ein neues Polizeigesetz. Sie sehen unter anderem mehr Möglichkeiten für den Einsatz von Bodycams bei der Polizei vor.

6:02 Uhr 🌧️ Das Wetter: Regen und mild Ungewöhnlich mild und teilweise nass - so kommt der Februar bislang daher. Und das bleibt heute auch so. Es ist bedeckt, zunächst noch trocken. Gegen Abend regnet es verbreitet. Mit 7 bis 12 Grad wird es nicht gerade kalt. Die Aussichten für die nächsten Tage sind nicht so erfreulich, weiß SWR-Wetterexperte Donald Bäcker. Video herunterladen (30,5 MB | MP4)