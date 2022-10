Personalmangel und technische Probleme verstärken Bus-Chaos

Dem Elend und dem Bombenhagel entfliehen - das wünschen sich Menschen in der Ukraine immer wieder. Allerdings werden die Sorgen in den Städten und Gemeinden auch in Rheinland-Pfalz immer größer, wie ein Beispiel aus Kaiserslautern zeigt. In Berlin beschäftigte sich ein Gipfel von Bund und Ländern mit der Frage, wie die Menschen untergebracht werden sollen. mehr...