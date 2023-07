Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg werden in Rheinland-Pfalz unterschiedlich genutzt: als Lagerhallen, Proberäume oder sogar Parkhäuser. Nur fünf Bunker in Rheinland-Pfalz sind noch nicht entwidmet und könnten zur Sicherheit dienen: in Mainz, Beilingen in der Eifel, Bitburg, Worms und Neustadt an der Weinstraße. Die könnten in der Theorie insgesamt 1.066 Menschen aufnehmen: 0,03 Prozent aller Menschen in Rheinland-Pfalz. Doch dafür müssten sie saniert werden.