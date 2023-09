Bundesweiter Warntag am 14. September

Am Donnerstag sollen ab 11 Uhr wieder deutschlandweit die Sirenen heulen und die Smartphones bimmeln. Der Warntag dient dazu, Warnsysteme zu erproben und die Menschen zu sensibilisieren.

Der Bundesweite Warntag findet an jedem zweiten Donnerstag im September statt. Dabei werden in ganz Deutschland verschiedene Warnmittel getestet, die im Falle einer Katastrophe oder einer anderen Bedrohung eingesetzt werden können, um die Bevölkerung zu warnen und zu informieren.

Am Bundesweiten Warntag schickt das zuständige Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) um 11 Uhr eine Probewarnung in Form eines Warntextes - und zwar an alle Multiplikatoren - also beispielsweise Rundfunksender und App-Server, die an das sogenannte Modulare Warnsystem (MoWaS) des Bundes angeschlossen sind.

Die Warnmultiplikatoren versenden die Probewarnung zeitversetzt an Warnmittel - also Geräte wie Fernseher, Radios und Smartphones. Dort können Sie die Warnung dann lesen und hören.

Parallel können in den teilnehmenden Kommunen verfügbare kommunale Warnmittel ausgelöst werden, etwa Lautsprecherwagen oder Sirenen. In Rheinland-Pfalz beteiligen sich nach Angaben des Innenministeriums in diesem Jahr rund 20 Städte und Landkreise.

Da die Warnmeldung möglichst viele Menschen erreichen soll, wird sie über viele verschiedene Warnmittel und Wege verbreitet. Zum Beispiel über Radio und Fernsehen, Internetseiten, Social Media, Warn-Apps, digitale Stadtanzeigetafeln, Lautsprecherwagen, Sirenen sowie die gängigen Warn-Apps. Dazu gehören NINA, die amtliche Warn-App des Bundes, BIWAPP oder KATWARN. Daneben gibt es zahlreiche private Anbieter. Einige Stadt-Apps sind mittlerweile auch an das Modulare Warnsystem angeschlossen und können dadurch amtliche Warnungen weitergeben.

Zum zweiten Mal nach Dezember 2022 wird bundesweit auch die Warntechnologie Cell Broadcast (CB) eingesetzt - ein Mobilfunkdienst, mit dem Warnnachrichten direkt auf das Handy oder Smartphone geschickt werden können. Eine App muss dafür nicht installiert werden.

Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz hatte im Sommer 2021 deutliche Mängel in den Warnsystemen aufgedeckt. Vielerorts gab es beispielsweise gar keine Sirenen mehr, die die Bevölkerung im Ernstfall hätten warnen können. Auch im Kreis Ahrweiler werden am Donnerstag nun wieder verschiedene Wege der Warnung getestet. Die stationären Sirenen werden nach Angaben der Kreisverwaltung aber nicht überall ausgelöst. Das Warnsignal wird nur über die neuen digitalen Sirenen in den von der Flut betroffenen Gemeinden getestet - das sind die Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr sowie den Städten Bad Neuenahr und Sinzig. Darüber hinaus testet auch die Stadt Remagen ihr neues Sirenennetz. Im Bereich der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler wird zudem das neue Warnkonzept, bestehend aus festgelegten Warnbezirken, getestet. In einigen ausgewählten Bezirken im Stadtgebiet werden Lautsprecherfahrzeuge umherfahren und mittels mobiler Sirenen einen Test-Text aussenden.

Das machte der SWR am bundesweiten Warntag Auch der SWR ist an das Warnsystem angeschlossen und informiert grundsätzlich im Gefahrenfall über Radio, Fernsehen und Online. Die Probemeldung am Warntag war in den Verkehrsnachrichten um 11 Uhr zu hören, im Fernsehen wurde sie als Text eingeblendet. Erstmals testete der SWR zudem Benachrichtigungen über 5G-Broadcast. Mit dieser Technologie soll es im Gefahrenfall künftig möglich sein, schnell zu informieren und Fernsehprogramm direkt zu übertragen.

Der Warntag soll dazu dienen, die Bevölkerung über die vorhandenen Warnsysteme zu informieren und zu sensibilisieren. Auch die Menschen in Deutschland müssten sich verstärkt mit Katastrophenszenarien befassen, hatte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) beim letzten Warntag gesagt. Das zeigten zunehmende Extremwetterereignisse wie die Flut im Ahrtal und Waldbrände, aber auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine.

Online-Umfrage des Bundesamts zum Warntag Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ruft erneut Bürgerinnen und Bürger zum Feedback über den Warntag auf. Ab 11 Uhr ist auf der Webseite des BBK eine Umfrage online, wo Menschen ihre Erfahrungen teilen können. Die Umfrage läuft bis zum 21. September. Ihre Ergebnisse werden wissenschaftlich ausgewertet und können dazu beitragen, die Abläufe zu verbessern. Sie sind zusammen mit der technischen Analyse des Warntags die Grundlage für die Vorbereitung des dann vierten Bundesweiten Warntags am 12. September 2024.

"Ein flächendeckendes Netz aus Warnmitteln und Sirenen, das sowohl im Zivilschutzfall durch den Bund als auch im Katastrophenfall durch Kommunen genutzt werden kann, sei daher zentral", betonte Ebling.

"Der letzte Warntag war für uns ein großer Erfolg, unter anderem weil dort erstmals Cell Broadcast eingesetzt wurde", sagte der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Ralph Tiesler, der "taz". Mit allen Warnmitteln insgesamt seien mehr als 90 Prozent der Menschen erreicht worden.

Auch der rheinland-pfälzische Innenminister Ebling zog eine positive Bilanz. Es seien verschiedene Warnmittel erfolgreich erprobt worden. Die Warnmeldungen aufs Handy über Cell Broadcast hätten grundsätzlich gut funktioniert, sofern die Handy-Einstellungen korrekt gewesen seien.

Einige Kommunen in Rheinland-Pfalz meldeten aber auch Probleme: So seien Warnmitteilungen per App wie NINA und KATWARN teils bis zu 30 Minuten verspätet angekommen.