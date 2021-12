RLP hat bundesweit die wenigsten Alkoholkranken

In Rheinland-Pfalz gibt es nach einer Krankenkassen-Studie am wenigsten Alkoholkranke im Verhältnis zur Bevölkerungszahl. Das geht aus einer Auswertung des Instituts für Gesundheitssystemforschung der Barmer Krankenkasse hervor, wie das "RedaktionsNetzwerk Deutschland" berichtet. In Rheinland-Pfalz sind elf von 1.000 Menschen alkoholkrank. Auch in Hessen und dem Saarland sei der Anteil der Alkoholkranken mit zwölf je 1.000 Personen verhältnismäßig gering. Im Bundesdurchschnitt liege der Anteil bei 14 Alkoholkranken je 1.000 Personen. Wie aus der Barmer-Auswertung weiter hervorgeht, waren im vergangenen Jahr in Deutschland insgesamt 820.000 Männer und 329.000 Frauen erwiesenermaßen alkoholabhängig. Dabei sind vor allem Menschen in der zweiten Lebenshälfte betroffen gewesen.