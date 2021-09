Im Kreis Birkenfeld wurden in den vergangenen sieben Tagen allein bei den unter 20-Jährigen 443 Corona-Fälle gemeldet. Nach Angaben des Kreises ist die Zahl bundesweit überdurchschnittlich hoch. Die Infektionen treten laut Gesundheitsamt vor allem in Großfamilien auf. In der ersten Schulwoche wurden in den Schulen 17 Fälle gemeldet, vor allem an weiterführenden Schulen.