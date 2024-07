Die Bundeswehr ist an mehr Orten in Rheinland-Pfalz präsent, als es manch einer annehmen mag. An insgesamt 25 Standorten ist die Bundeswehr mit den unterschiedlichsten Aufgaben vertreten - von der Artillerieschule in Idar-Oberstein als zentrale Ausbildungsstätte bis zum Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz. Rund 14.000 Soldatinnen und Soldaten sind in RLP stationiert.