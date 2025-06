Schlechte Ausstattung, zu wenig Munition - der Zustand der Bundeswehr ist in den Fokus gerückt. In den kommenden Jahren sollen Milliarden in die Verteidigung fließen. Was heißt das für rheinland-pfälzische Unternehmen? Darum ging es beim ersten landesweiten Forum "Sicherheits- und Verteidigungsindustrie Rheinland-Pfalz" am Dienstag in Mainz