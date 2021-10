In der neuen Synagoge in Mainz haben am Freitag Politiker und Vertreter der jüdischen Gemeinde der Opfer des Anschlags auf die Synagoge in Halle gedacht. Bei dem Anschlag vor einem Jahr waren zwei Menschen getötet worden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) warnte bei der Gedenkveranstaltung vor Extremismus. mehr...