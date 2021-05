Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Deyer (SPD) hat dem Vorsitzenden des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma, Jacques Delfeld, den Bundesverdienstorden verliehen. "Sie bringen ein bewundernswertes Maß an Geduld auf, wenn es darum geht, denjenigen mit einem Dialogangebot zu begegnen, die Minderheiten wie den Sinti und Roma mit Stereotypen und Vorurteilen gegenüberstehen", sagte Dreyer am Freitag bei der Übergabe in der Mainzer Staatskanzlei. Delfeld höre zu, kläre auf, weise auf Missstände hin und baue Brücken, "wo leider noch immer Gräben in den Köpfen mancher Menschen bestehen".

Delfeld ist seit 1988 Vorsitzender des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma. Seit 2011 ist er zudem stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma. Er engagiert sich unter anderem auch für den Erhalt der Kultur der Sinti und Roma und der Sprache Romanes.