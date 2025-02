Yazan fürchtet, dass Mutter und Schwester zurück nach Syrien müssen

per Mail teilen

Yazan, 25 Jahre alt, ist 2016 aus Syrien nach Deutschland gekommen. Er macht gerade sein Abitur in Trier. Die aktuelle Diskussion um syrische Flüchtlinge macht ihm Angst.

Yazan hat schon einen deutschen Pass, seine Schwester und Mutter aber noch nicht. "Ich hab Angst um sie, wenn ich hier bleibe und ein Teil meiner Familie nach Syrien geschickt wird", sagt Yazan. Es ist die Debatte um die Zurückführung von syrischen Flüchtlingen, die ihm Sorge bereitet. So fordert beispielsweise die AfD die Abschiebung aller syrischen Asylsuchenden , weil es wegen dem Ende der Kämpfe dort keinen Asylgrund mehr gebe.

Yazans Vater starb in Syrien, seine Mutter und Schwester wollen in Deutschland bleiben. "Syrien ist kein sicherer Ort", sagt Yazan.

Nach dem Sturz des Assad-Regimes wurde die Bearbeitung von Asylanträgen von Syrern auf Eis gelegt. Das betrifft in ganz Deutschland etwa 47.000 Menschen. Insgesamt leben in Deutschland mehr als 974.000 Syrerinnen und Syrer, in Rheinland-Pfalz sind es nach Zahlen von 2023 ungefähr 50.000. Viele sehen sich nun einer unklaren Zukunft gegenüber.

Jeder fünfte Syrer arbeitet sozialversicherungspflichtig

2023 wurden in Rheinland-Pfalz insgesamt 5.359 Menschen mit syrischer Herkunft eingebürgert - sie werden in den Statistiken jetzt nicht mehr als Ausländer gezählt. Erst nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland kann überhaupt ein Antrag auf Einbürgerung gestellt werden, bei besonderer Integrationsleistung ist das bereits nach drei Jahren möglich.

Von den etwa 50.000 Syrerinnen und Syrern in Rheinland-Pfalz arbeiten mehr als 11.000 in sozialversicherungspflichten Beschäftigungsverhältnissen. Damit leisten sie ihren Beitrag zu den Sozialsystemen, also Arbeitslosen-, Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung. Betrachtet man ganz Deutschland haben etwa 210.000 Syrer einen sozialversicherungspflichten Job - mehr als jeder Fünfte.

Zahl der Asylsuchenden rückläufig in Rheinland-Pfalz

Im vergangenen Jahr haben rund 10.000 Menschen in Rheinland-Pfalz Asyl gesucht, das waren etwa 5.000 weniger als 2023. Sie kamen meist aus Syrien, der Türkei, Afghanistan und Ägypten.

Was wollen die Parteien beim Thema Migration und Asyl?

Wir haben in den Wahlprogrammen der 14 Parteien, die in Rheinland-Pfalz auf dem Wahlzettel stehen, nachgelesen und die wichtigsten Ideen stichpunktartig zusammengefasst. Die Reihenfolge entspricht im ersten Block den Sitzen der Parteien im Bundestag in dieser Legislaturperiode. Im zweiten Block geht es um die Wahlprogramme der Parteien, die bislang noch nicht im Bundestag vertreten waren - hier gibt es eine alphabetische Sortierung.

SPD Die SPD wirbt in ihrem Wahlprogramm für: eine möglichst schnelle Arbeitsaufnahme durch Geflüchtete

den Ausbau von Integrationskursen

eine Öffnung der Fachkräfteeinwanderung für Geflüchtete, die keinen Schutzstatus haben, aber schon gut in den Arbeitsmarkt integriert sind CDU/CSU CDU/CSU werben in ihrem Wahlprogramm für: die Schaffung eines gemeinnützigen integrativen Dienstes, um die Geflüchteten an den Arbeitsmarkt heranzuführen, die keine Beschäftigung finden

breiteres Angebot an Deutsch- und Integrationskursen

Erlernen der deutschen Sprache "on the Job" für Ukrainer und Ukrainerinnen CDU/CSU wollen außerdem laut Wahlprogramm: Express-Einbürgerung nach drei Jahren für gut integrierte Flüchtlinge wieder abschaffen

generelle Möglichkeit zur doppelten Staatsbürgerschaft abschaffen Die Grünen Die Grünen werben in ihrem Wahlprogramm für: einen verbesserten Zugang von Geflüchteten zum Arbeitsmarkt, indem Jobcenter ihnen frühzeitig Unterstützung geben

eine Abschaffung von Arbeitsverboten

eine zuverlässige Unterstützung der Kommunen bei Integrations- und Sprachkursen, die unmittelbar nach der Ankunft zugänglich sein sollen

digitale Angebote zum Spracherwerb

die Abschaffung von bestehenden Arbeitsverboten

Einführung kurzer Fristen, nach denen arbeitsbezogene Genehmigungen als erteilt gelten, wenn es keinen aktiven Widerspruch der Ausländerbehörde gibt

Geflüchtete in gute Beschäftigungsverhältnisse zu bringen

frühzeitige Beratung und Kompetenzcheck FDP Die FDP wirbt in ihrem Wahlprogramm für: einen möglichst schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt für Schutzsuchende mit Bleiberecht

die Möglichkeit für Schutzsuchende, über den Arbeitsmarkt einzuwandern, wenn sie gut integriert sind und ohne staatliche Unterstützung leben können

Trennung von Sprach- und Integrationskursen

berufsbegleitende Sprachkurse

eine nachhaltige Integration

einen neuen sozialrechtlichen Status für anerkannte Flüchtlinge mit einer stärkeren Unterstützung für eine Aufnahme von Arbeit AfD Die AfD wirbt laut Wahlprogramm für: die Abschaffung der Einbürgerung nach drei Jahren für gut integrierte Geflüchtete

dass alle Syrer ihren Schutzanspruch verlieren, weil der Fluchtgrund entfallen sei

dass Einbürgerungen erst nach zehn Jahren möglich sind

dass Mehrfach-Staatsbürgerschaften wieder ausgeschlossen werden und nur in begründeten Ausnahmefällen erlaubt werden, z.B. aufgrund von geltendem EU-Recht

dass der Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft "eine Ermessensentscheidung im Interesse des Gemeinwesens" wird

dass die deutsche Staatsangehörigkeit für Kinder, die in Deutschland als Kind von ausländischen Eltern geboren werden, abgeschafft wird

Geflüchteten den Aufenthaltsstatus bei Reisen ins Heimatland entziehen

den UN-Migrations- und den UN-Flüchtlingspakt aufkündigen

dass Geflüchtete innerhalb von zwei Jahren einen B2-Sprachnachweis erbringen Die Linke Die Linken wirbt in ihrem Wahlprogramm für: Arbeitserlaubnis für Geflüchtete vom Tag der Ankunft an

einen Rechtsanspruch auf Einbürgerung nach fünf Jahren

die deutsche Staatsbürgerschaft für alle hier geborenen Kinder

die Mehrstaatlichkeit

Einbürgerung unabhängig vom Geldbeutel

flächendeckende, kostenlose Sprachkurse BSW Das BSW wirbt in seinem Wahlprogramm für: ein System der Erwachsenenbildung, in dem Geflüchtete Schulabschlüsse nachholen können und Ausbildungen sowie Nachqualifizierungen machen können

Bündnis Deutschland Das Bündnis Deutschland wirbt in seinem Wahlprogramm für die: strikte Trennung von Asyl und Zuwanderung

Zurückweisung von Asylbewerbern an der Grenze, wenn sie über sichere Drittstaaten einreisen

Rückkehrpflicht, wenn der Asyl- oder Fluchtgrund nicht mehr gegeben ist

eine Arbeitspflicht für Migranten. Asylbewerber sollen ab dem ersten Tag Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Falls sie keine private Arbeitsstelle finden, sollen sie in gemeinnützigen Projekten oder öffentlichen Arbeitsmaßnahmen eingesetzt werden

strenge Voraussetzungen für Einbürgerungen, wie eine Mindestaufenthaltsdauer von zehn Jahren, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von mindestens fünf Jahren, gute deutsche Sprachkenntnisse, eigene Bestreitung des Lebensunterhalts und keine Vorstrafen Freie Wähler Die Freien Wähler werben in ihrem Wahlprogramm für: eine Einbürgerung frühestens nach sieben Jahren

die Regeln für Einbürgerungen im Grundgesetz zu verankern mit einer 2/3-Mehrheits-Regel bei Änderungen

ein Bleiberecht für Flüchtlinge in Ausbildung - sie sollen die Ausbildung beenden dürfen und dann noch zwei Jahre Praxiszeit anschließen können, danach soll eine Neubewertung ihres Aufenthaltsstatus erfolgen Tierschutzpartei Die Tierschutzpartei setzt sich beim Thema Migration und Asyl für: ein Bleiberecht für syrische Flüchtlinge ein

ein Verbot von Abschiebungen

die Schaffung sicherer Fluchtwege

die Abschaffung des Systems sicherer Herkunftsländer

schnellere Anerkennung von Bildungs- und Ausbildungsnachweisen sowie Schul- und Hochschulabschlüssen oder Zertifikaten

die dezentrale Unterbringung in den Kommunen ÖDP Die ÖDP fordert in ihrem Wahlprogramm, Fluchtursachen abzubauen durch Umwandlung aller Handelsverträge in Fairhandelsverträge, Hilfe zur Selbsthilfe sowie Wiedergutmachung in den Krisengebieten, einen sparsamen und effizienten Umgang mit Rohstoffen und Beendigung der Ausbeutung der Herkunftsländer

Arbeitsmigration erleichtern und vom Asylsystem trennen

schnellere soziale Integration durch Teilhabe am Arbeitsleben über verbindliche gleichzeitige Förderung von Sprache, Arbeit und beruflicher Qualifizierung

klare Zusicherung des Familiennachzugs, wenn Migranten sich schnell integrieren Volt Volt wirbt im Wahlprogramm für: einen uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt für Asylbewerber ab dem Asylgesuch

ein Asylsystem, das nicht nur Schutz bietet, sondern Integration fördert

ein Chancenjahr, mit dem abgelehnte Asylsuchende durch Beschäftigung das Recht auf einen Aufenthaltstitel erwerben können

Zum Thema Migration, Asyl und Flucht finden sich im Wahlprogramm von Die Partei keine Aussagen.