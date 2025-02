Wahlkreis Worms – die Ausgangslage

per Mail teilen

Zehn Kandidaten und Kandidatinnen wollen im Wahlkreis Worms das Direktmandat gewinnen. Bei den vergangenen drei Bundestagswahlen machte Jan Metzler von der CDU das Rennen.

Der vor allem ländlich geprägte Wahlkreis Worms mit der Nummer 205 umfasst große Teile Rheinhessens und erstreckt sich vom Süden bis über das Zentrum der Region hinaus. Zum Wahlkreis gehören die Stadt Worms und der Landkreis Alzey-Worms. Zudem die Verbandsgemeinden Bodenheim, Rhein-Selz und Sprendlingen-Gensingen im Landkreis Mainz-Bingen.

Nachdem im Wahlkreis Worms mehr als 60 Jahre lang Sozialdemokraten die Direktmandate gewannen, bekam im Jahr 2013 mit Jan Metzler von der CDU erstmals der Kandidat einer anderen Partei die meisten Wählerstimmen. Auch 2017 gewann er deutlich. 2021 allerdings war sein Sieg wesentlich knapper als zuvor. Er kam mit einem Vorsprung von etwa zwei Prozentpunkten vor dem damaligen SPD-Konkurrenten David Maier in den Deutschen Bundestag.

Markus Trapp (SPD) ist in seiner Heimatstadt Worms vor allem durch sein Engagement in Brauchtumsverein der "Fischerwääder" bekannt. Der Verein bewahrt die Erinnerung an die alte Fischerzunft und ist fester Bestandteil des Wormser Backfischfestes. Trapp ist seit 2019 Mitglied des Stadtrates.

Der Liberale Manuel Höferlin, der für insgesamt drei Legislaturperioden im Deutschen Bundestag war, tritt nicht mehr an. Er war jeweils über die Landesliste ins Parlament gewählt worden. Statt ihm schickt die FDP nun den Niersteiner Winzer Konstantin Guntrum ins Rennen um das Direktmandat.

Zehn Kandidaten und Kandidatinnen treten im Kampf um das Direktmandat gegeneinander an. Neben den bereits genannten sind dies Lukas Böhm (Bündnis 90/Die Grünen), Thorsten Endreß (AfD), Günther Köhler (Freie Wähler) und Julia-Christina Stange (Die Linke). Außerdem Sabrina Hinz (Volt) sowie Adar Belice vom Bündnis Sahra Wagenknecht und Harald Hösch (Die Ideenschmiede).