Neun Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich im Wahlkreis Kreuznach um das Direktmandat. Bei der Bundestagswahl 2021 gewann Joe Weingarten (SPD) knapp gegen CDU-Kandidatin Julia Klöckner.

Das Naheland ist geprägt vom Weinbau, vom Tourismus und von mittelalterlichen Städten. Jedes Jahr locken die Kulturdenkmäler, die Flusslandschaften und die Nähe zum Naturpark Hunsrück-Hochwald sowie zum Rotenfels zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Auch wirtschaftlich hat die Naheregion einiges zu bieten.

Am Zuschnitt des Wahlkreises hat sich seit der vergangenen Bundestagswahl nichts verändert – er hat lediglich eine neue Nummer bekommen. Aus Wahlkreis 201 wurde Wahlkreis 200. Neben den beiden größeren Städten Bad Kreuznach und Idar-Oberstein gehören zum Wahlkreis auch noch einige kleinere Städte in den Verbandsgemeinden Langenlonsheim-Stromberg, Rüdesheim, Bad Kreuznach, Kirner Land, Nahe-Glan, Baumholder, Birkenfeld und Herrstein-Rhaunen.

Die SPD schickt – genau wie 2021 auch – Joe Weingarten ins Rennen. Gewinnt der amtierende Bundestagsabgeordnete die Wahl erneut, wäre das seine dritte Amtszeit. Weingarten rückte erstmals 2019 in den Bundestag nach, nachdem die zuvor gewählte Andrea Nahles (SPD, heute Chefin der Bundesagentur für Arbeit) ihr Mandat niederlegte. Bei der Wahl 2021 konnte sich der SPD-Politiker mit 33 Prozent gegen seine damalige Konkurrentin Julia Klöckner von der CDU (29,1 Prozent) durchsetzen.

Weingarten macht Wahlkampf mit Verteidigungsminister Pistorius

Weingarten ist bekannt für seine klaren Worte. So hatte er sich beispielsweise als erster SPD-Bundestagsabgeordneter öffentlich für Verteidigungsminister Boris Pistorius als Kanzlerkandidat und damit gegen Olaf Scholz ausgesprochen. Seine Nähe zu Pistorius macht Weingarten auch in seinem Wahlkampf deutlich. So gibt es einige Wahlplakate, die die beiden Politiker zusammen zeigen.

Ebenso wie Joe Weingarten stellt sich auch Julia Klöckner erneut zur Wahl. Als ehemalige Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft und wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bringt die in Guldental aufgewachsene Politikerin (Kreis Bad Kreuznach) viel Berlin-Erfahrung mit.

Bei der letzten Bundestagswahl 2021 unterlag sie Weingarten nur knapp. Das soll sich in diesem Jahr ändern. In der Vergangenheit hat Klöckner den Wahlkreis auch bereits zwei Mal (2005 und 2009) gewonnen.

Post auf Social Media sorgt für Kritik

Aufgrund eines Beitrags in den sozialen Medien musste Klöckner in den vergangenen Wochen allerdings viel Kritik einstecken. Die CDU-Politikerin hatte Anfang Januar einen Post verfasst, der sich an potenzielle AfD-Wähler richtete. Damit hatte sie eine heftige Diskussion ausgelöst.

Drittstärkste Kraft bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Kreuznach war die AfD mit ihrer Kandidatin Nicole Höchst, die über die Landesliste der AfD eingezogen war. Die gelernte Lehrerin will bei der diesjährigen Bundestagswahl als Direktkandidatin einziehen und damit ihr Mandat verlängern. Höchst ist seit 2017 Abgeordnete im Deutschen Bundestag.

Auf dem Wahlzettel für den Wahlkreis Bad Kreuznach stehen am 23. Februar außerdem Regine Kircher-Zumbrink (Grüne), Jürgen Locher (Die Linke), Patrick Bruns (FDP), Christian Alexander Schöpfer (Freie Wähler), Kerstin Mikolajewski (Volt) und Bianca Daniela Steimle (Bündnis Sahra Wagenknecht).

Ob es der gewählte Direktkandidat oder die Kandidatin am Ende aber überhaupt in den Bundestag schafft, ist zurzeit noch unklar. Durch die Wahlrechtsreform ziehen die Wahlkreisgewinner und -gewinnerinnen nicht mehr automatisch in den Bundestag ein, da Überhang- und Ausgleichsmandate abgeschafft wurden. Jede Partei erhält nur noch so viele Sitze im Bundestag, wie ihr gemäß der abgegebenen Zweitstimmen zustehen.

Sollte eine Partei weniger Sitze über die Zweitstimme erhalten, als sie über die Erststimme Direktmandate gewonnen hat, gehen die Wahlkreisgewinner mit den schlechtesten Ergebnissen in ihrem Wahlkreis leer aus. Mit Blick auf die aktuellen Umfragewerte der Bundesparteien und der Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 könnte es für den Wahlkreis Bad Kreuznach unter Umständen schwierig werden. Sowohl Joe Weingarten (SPD) als auch Julia Klöckner (CDU) lagen 2021 mit ihren Wahlergebnissen in einem ähnlichen Bereich wie ihre jeweiligen Parteikollegen aus anderen Wahlkreisen.