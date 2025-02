Bundestagswahl 2025 in RLP: So hat mein Ort gewählt

Thomas Barth von der CDU und Steffen Wolf von der SPD treten in drei Wochen in der Stichwahl zum Landrat im Kreis Mainz-Bingen gegeneinander an. Beide Kandidaten verpassten die notwendige absolute Mehrheit. Nach acht Jahren im Amt geht die noch amtierende Landrätin Dorothea Schäfer Ende September in den Ruhestand.

Alle Wahlkreise ausgezählt: CDU in 14 Wahlkreisen vorne, AfD holt meiste Zweitstimmen im Wahlkreis Kaiserslautern

Alle 15 Wahlkreise in Rheinland-Pfalz sind ausgezählt. In 14 Wahlkreisen hat die CDU gewonnen, einer geht an die SPD. Die AfD kann den Wahlkreis Kaiserslautern für sich verbuchen, in dem sie mit 25,9 Prozent der Zweitstimmen vor der CDU (24,9 Prozent) und SPD (20,5 Prozent) landete. In Rheinland-Pfalz ist es das erste Mal überhaupt, dass die AfD bei einer Bundestagswahl stärkste Kraft in einem Wahlkreis wird.