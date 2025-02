Die gegebene Antwort ist

Damit die Stimme jedes Wählers und jeder Wählerin das gleiche Gewicht bei einer Wahl hat, werden die Wahlbezirke so definiert, dass in etwa dieselbe Anzahl Menschen in ihnen lebt. Deshalb sind manche Wahlbezirke flächenmäßig sehr groß (das sind vor allem ländliche Regionen) und andere von der Fläche her eher klein (in den Städten). In Rheinland-Pfalz liegen zur Bundestagswahl 15 Wahlkreise. Sie haben die Zahlen 196 bis 210. Flächenmäßig groß ist der Wahlkreis 201 - Bitburg. Klein ist dagegen Wahlkreis 204 - Mainz.