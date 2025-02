Linken-Kandidatin Stange: "Milliardäre? Die schaffen wir ab!"

Die Co-Spitzenkandidatin der rheinland-pfälzischen Linken, Julia-Christina Stange, will große Vermögen umverteilen, um Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger zu finanzieren.

Dafür sollen Privatjets und Mega-Jachten verboten werden, der Spitzensteuersatz für Superreiche auf 75 Prozent steigen und die Vermögenssteuer eingeführt werden. Mit dem eingenommenen Geld könne dann unter anderem die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel abgeschafft werden, ein kostenloser Öffentlicher Personennahverkehr und der soziale Wohnungsbau bezahlt werden. Das Wirtschaftskonzept der Linken sei durchgerechnet und funktioniere, sagte Stange in der SWR-Interview-Serie POLITIK BACKSTAGE.

Stange kritisierte, dass im Wahlkampf zu wenig über hohe Mieten, Inflation und teure Energie geredet werde. "Die soziale Frage muss viel mehr ins Zentrum rücken", forderte die gelernte Kinderfachkrankenschwester. Große Wohnungsgesellschaften müssten enteignet werden, weil diese an die Börse gingen, um zu spekulieren. Das entspreche nicht dem Grundrecht auf Wohnen.

Asylrecht soll unverändert bleiben

Ihre Partei werde das Asylrecht in seiner jetzigen Form nicht antasten. Eine Überprüfung oder die Zurückweisung von Schutzsuchenden an den europäischen Außengrenzen halte sie für falsch. Das Gesundheitssystem in Deutschland sei ohne Migranten nicht denkbar. Ebenso undenkbar sei es für sie, dass Menschen die vor Krieg, Gewalt oder Diskriminierung flüchten, in Deutschland keinen Schutz mehr bekämen.

Stange bekräftigte, dass Deutschland eine Million Flüchtlinge pro Jahr verkrafte. Dazu müsse mehr Geld in den Ausbau von Kitas, Schulen und Wohnungen investiert werden.

Genesungswünsche an Spitzenkandidat Trabert

Wie es dem Spitzenkandidat der Linken in Rheinland-Pfalz, dem parteilosen Sozialmediziner Gerhard Trabert geht, wisse sie nicht, sagte Stange. Trabert hatte Anfang Januar mehrere Schlaganfälle erlitten und absolviert derzeit keine Wahlkampftermine. "Wir respektieren die Ruhe und Stille um ihn herum, damit er Zeit hat zu genesen." Sie hoffe, dass es ihm bald wieder besser gehe "und wir wieder von ihm hören, weil er definitiv für die Punkte, die wir als Linke vertreten in Rheinland-Pfalz, steht".

Video: Das komplette Interview mit Julia-Christina Stange (Linke)





Audio: Das komplette Interview mit Julia-Christina Stange (Linke)