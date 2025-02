Die Ladekapazität für E-Autos in Rheinland-Pfalz ist innerhalb eines Jahres um fast die Hälfte gewachsen. Nach Angaben der Energieagentur Rheinland-Pfalz standen zum Jahresende 2023 landesweit 2.232 öffentliche Ladesäulen zur Verfügung, fast doppelt so viele wie 2021. Bei einem Großteil der öffentlichen Lademöglichkeiten handle es sich um Normalladesäulen, aber auch mehr als 600 Schnellladesäulen seien darunter. 2023 wurden demnach 580 öffentlich zugängliche Ladesäulen zusätzlich installiert, die meisten davon im Landkreis Mainz-Bingen. Am besten mit Ladepunkten versorgt seien Fahrer von E-Autos und Hybriden in Zweibrücken, Landau und Speyer.

Quelle: Energieagentur RLP