"Zugehört" vor der Bundestagswahl: Das sind die Sorgen der Menschen in RLP

Wir haben Menschen in Rheinland-Pfalz getroffen. Welche Sorgen treiben sie ganz persönlich aktuell um - und welche Lösungsideen stehen dazu in den Wahlprogrammen?

"Was ist euer Problem?" haben wir Menschen gefragt und ihnen dann zugehört. Außerdem haben wir in den Wahlprogrammen nachgeschaut, welche Lösungen für die Probleme angeboten werden. Das sind alle Beiträge unserer Serie "Zugehört" vor der Bundestagswahl 2025:

Warum wurde die Förderung von E-Autos eingestellt?

Ende 2023 wurde die Förderung von Elektroautos gestoppt. Autoverkäufer Wolfgang Bender versteht das nicht. Was er von den Parteien fordert und was in deren Wahlprogrammen dazu steht, haben wir zusammengefasst.

Wieso gibt es im reichen Deutschland so viel Kinderarmut?

Alexandra* (*Name geändert) hat als kleines Mädchen selbst Armut erlebt. Heute arbeitet sie als Erzieherin und sieht immer wieder Kinder aus armen Familien. Was sagen die Parteien zum Thema?

Jobben statt studieren - wenn das BAföG nicht mal für die Miete reicht

Es gibt fast drei Millionen Studierende in ganz Deutschland. Aber sie haben keine Lobby, ihre Sorgen werden kaum in der Öffentlichkeit oder der Politik wahrgenommen. Das BAföG reicht manchmal nicht mal für die Miete. So wie bei Tabea:

Wann kommt die Widerspruchslösung bei Organspenden?

Eigentlich sollte noch vor der Wahl das Gesetz zu Organspenden neu geregelt werden. Nun soll es der neue Bundestag regeln. Höchste Zeit für Menschen wie Dominik aus dem Kreis Trier-Saarburg. Was sagen die Parteien vor der Bundestagswahl zum Thema Organspende?

Yazan fürchtet, dass Mutter und Schwester abgeschoben werden

Yazan, 25 Jahre alt, ist 2016 aus Syrien nach Deutschland gekommen. Er macht gerade sein Abitur in Trier und hat inzwischen einen deutschen Pass - seine Mutter und Schwester aber noch nicht. Die Diskussion um die Abschiebung von syrischen Flüchtlingen macht ihm Angst.

Sorge wegen aufgeheizter Stimmung im Wahlkampf

Ein Thema tauchte in den Antworten auf unseren Aufruf zur Teilnahme an der "Zugehört"-Serie immer wieder auf: die Sorge vor einer zunehmen Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft. Das treibt auch die 19-jährige Hannah um.