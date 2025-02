Kinderarmut in Deutschland: "Meine Schwestern mussten oft hungern"

per Mail teilen

Alexandra* (*Name geändert) hat als Mädchen erlebt, wie es ist, arm zu sein. Noch schlechter erging es ihren Schwestern, die beim Vater lebten.

"Meine Schwestern, die beim Vater lebten, mussten oft hungern. Und es gab kaum Kleidung", erzählt sie. Heute ist Alexandra 44 Jahre alt, lebt in Rheinhessen und arbeitet als Erzieherin. Es schockiert sie, dass es im reichen Deutschland so viel Kinderarmut gibt.

In der Kita sieht sie immer wieder Jungen und Mädchen, die kaum etwas zu essen dabei haben oder nur Hausschuhe tragen - auch draußen im Winter. Gleichzeitig fehle Personal in Kitas und Jugendämtern. "Es wird überall an den Kindern gespart", kritisiert sie. Die Bundesregierung müsse mehr Geld für den Sozialbereich ausgeben.

Rheinland-Pfalz: Mehr als jedes 5. Kind ist armutsgefährdet

Deutschland ist ein reiches Land. Das bestreitet wohl niemand. Allerdings waren 2024 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ein Fünftel der Bevölkerung von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Dabei gibt es eine Zahl, die besonders alarmierend ist: Mehr als jedes fünfte Kind unter 18 Jahren ist in Rheinland-Pfalz armutsgefährdet oder von sozialer Ausgrenzung bedroht (2023: 23,8 Prozent). In ganz Deutschland ist diese Zahl ähnlich hoch.

Armutgefährdungsquote - was ist das? Bei dieser Messzahl geht es um das relative Einkommen von Menschen. Muss eine Person mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens aller Haushalte auskommen, gilt sie als armutsgefährdet. Das wird auch als Armutsgrenze bezeichnet. Für eine allein lebende Person sind das 1.378 Euro im Monat. Für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren liegt der Wert bei 2.893 Euro/Monat. (Quelle Statistisches Bundesamt)

Forderung nach Kindergrundsicherung

Gefordert wird immer wieder eine Kindergrundsicherung, damit Minderjährige finanziell abgesichert aufwachsen können. Die Bertelsmann-Stiftung schreibt dazu: "Kinder können nichts dafür, in Armut aufzuwachsen. Kinder können sich aus dieser Armut nicht befreien."

Wenn Kinder gut aufwachsen, ist das eine Investition in unsere Zukunft. Denn für Kinder bedeutet Armut: schlechtere Ernährung, häufiges Kranksein, Scham und Ausgrenzung. Kinder vor Armut zu bewahren, bedeutet also auch Gesundheitsprävention.

Kindergrundsicherung – für Zigaretten, Alkohol und teure Handys?

Kritiker einer Kindergrundsicherung argumentieren immer wieder, dass das Geld von den Eltern möglicherweise nicht für Äpfel und Schulhefte, sondern für Alkohol und Zigaretten ausgegeben werde. In ihrem Papier zu Kinder- und Jugendarmut 2023 weist die Bertelsmann-Stiftung daraufhin, dass Studien dieses Vorurteil nicht in der Breite belegen können. Vielmehr zeige eine Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim, dass das Geld bei den Kindern ankomme und sinnvoll ausgegeben werde – zum Beispiel für die Hobbys der Kinder und für eine größere Wohnung.

Was sagen die Parteien zum Thema Kindergrundsicherung und Kinderarmut?

In einigen Wahlprogrammen der Parteien zur Bundestagswahl 2025 findet sich der Plan wieder, eine Kindergrundsicherung einzuführen. Daneben gibt es weitere Vorschläge, um Kinder finanziell abzusichern. Wir haben in den Wahlprogrammen der 14 Parteien, die in Rheinland-Pfalz auf dem Wahlzettel stehen, nachgelesen.

Die wichtigsten Vorschläge der Parteien haben wir stichpunktartig zusammengefasst. Die Reihenfolge entspricht im ersten Block den Sitzen der Parteien im Bundestag in der letzten Legislaturperiode. Im zweiten Block geht es um die Wahlprogramme der Parteien, die bislang noch nicht im Bundestag vertreten waren - hier gibt es eine alphabetische Sortierung.

SPD Die SPD verspricht in ihrem Wahlprogramm: Maßnahmenpaket gegen Kinderarmut: Unterstützung des Erwerbsgeldes durch Wohngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag

verlässliche Betreuungsangebote

kostenfreie Verpflegung in allen Bildungseinrichtungen

zentrale Ansprechstelle für alle Leistungen, Digitalisierung, Antragsverfahren vereinfachen

Automatische Gewährung von Kindergeld - Verwaltung prüft eigenständig und zahlt aus ohne zusätzliche Anträge

Deutschlandticket für Familien mit Kindern zu reduziertem Preis

Mehrwertsteuer für Lebensmittel des täglichen Bedarfs auf fünf Prozent zu senken

jedes Elternteil soll Anspruch auf sechs Monate nicht übertragbare Monate Elterngeld haben, weitere sechs Monate können sich Eltern frei aufteilen - insgesamt also 18 Monate Elterngeldzeit

Ehegattensplitting in Faktorverfahren der Steuerklasse VI überführen

Umwandlung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende in Abzug von Steuerschuld

ein Konzept für Mutterschutz von Selbständigen zu entwickeln

kostenloses Mittagessen in allen Kitas und Schulen CDU/CSU CDU/CSU versprechen in ihrem Wahlprogramm: Kinderfreibetrag perspektivisch in einen Grundfreibetrag der Eltern zu entwickeln

entsprechend Anhebung des Kindergeldes

stärkere Berücksichtigung von Kindern beim Ehegattensplitting

Erhöhung der steuerlichen Absetzbarkeit von Betreuungskosten

Verbesserung von Elternzeit und Elterngeld

ein digitales Portal für alle Familienleistungen zu schaffen

Erhöhung des steuerlichen Entlasungsbetrages für arbeitende Alleinerziehende Die Grünen Die Grünen versprechen in ihrem Wahlprogramm: Unterschied zwischen Kindergeld und Kinderfreibetrag aufzuheben: Höhe des Kindergelds soll gesetzlich an die regelmäßige Erhöhung des Kinderfreibetrages gekoppelt werden

Kindergeld nur noch zur Hälfte auf den Unterhaltsvorschuss anzurechnen

Elterngeld: Anpassung des Mindest- und Höchstbetrages auf 500 bzw. 2.400 Euro

Anhebung der Ersatzrate für geringe Einkommen

bestehender Freibetrag für Alleinerziehende soll zu Steuergutschrift werden

bessere Unterstützung für Frauen nach Fehlgeburt mit Mutterschutz

finanzielle Absicherung von selbständigen Frauen durch Mutterschaftsgeld

Anträge für Familienleistungen sollen einfacher, digitaler und transparenter werden

möglichst schnell eine Kindergrundsicherung einführen

Einführung eines Kindergrundsicherungs-Checks für alle Kinder - Bringschuld des Staates für die Absicherung alles Kinder

armutsfeste Neuberechungng des Existenzminimums für Kinder

bessere Unterstützung und Entlastung von Alleinerziehenden bei Anrechnung von Unterhalt und Einkommen FDP Die FDP verspricht in ihrem Wahlprogramm: Auszahlung des vollen Elterngeldes (14 Monate) wenn beide Partner je mindestens vier Elterngeldmonate nehmen, die restlichen Monate sind frei aufteilbar

Entbürokratisierung von Elterngeld und anderen Familienleistungen, KI-basierte Beantragung,

Flexibler und freiwilliger Mutterschutz für selbständige Frauen

Änderung Regeln Mutterschutz nach Totgeburten

verbesserter steuerlicher Abzug von Kinderbetreuungskosten AfD Die AfD verspricht in ihrem Wahlprogramm: ein Erziehungsgeld, das Eltern die Eigenbetreuung in den ersten drei Lebensjahren finanziell erleichtert

Willkommensprämie von 20.000 Euro für jedes Baby, sofern schon Rentenbeiträge in dieser Höhe eingezahlt wurden - wenn nicht, dann Freistellung von künftigen Zahlungen in dieser Höhe

ausreichend Kita-Plätze

Ausweitung Ehegattensplitting auf Familiensplitting

Anhebung Kinderfreibetrag

Betreuungsgehalt bis zum 3. Geburtstag in Höhe des durchschnittlichen Nettolohns vor Geburt des ersten Kindes

Mehrwertsteuersenkung für Kinderbedarf auf 7 Prozent Die Linke Die Linken versprechen in ihrem Wahlprogramm: Einführung einer Kindergrundsicherung bestehend aus: Kindergeld von 379 Euro für alle Kinder/Jugendliche, Zuschlag für Kinder, die in Armut leben (altersgestaffelt bis zu 353 Euro), anteilig tatsächliche Unterkunftskosten, einmalige Abdeckung besonderer Bedarfe (z.B. Klassenfahrt)

Gebührenfreie Ganztagsbetreuung, Ausbau und flexible Öffnungszeiten

Mindestens 420 Euro Elterngeld

28 Tage Elternschutz für zweiten Elternteil

Abschaffung Ehegattensplitting Für Alleinerziehende einmal pro Woche bezahlte Haushaltshilfe

Für Alleinerziehende Garantie auf Kita-Platz

Steuergutschrift für Alleinerziehende Abschaffung Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, Hygieneprodukte, Bus und Bahn

0-Euro-Ticket für Schüler BSW Das BSW wirbt in seinem Wahlprogramm für: Steuerlicher Freibetrag soll genauso hoch sein wie das Kindergeld

verbesserte Versorgung mit Kita- und Ganztagsschulplätzen

Keine Mehrwertsteuer mehr auf Grundnahrungsmittel

Bündnis Deutschland Das Bündnis Deutschland schlägt im Wahlprogramm vor: Mehrwertsteuersatz von 3% für Grundnahrungsmittel und Babynahrung

Freie Wähler Die Freien Wähler versprechen in ihrem Wahlprogramm: Ausbau der Kinderbetreuung, vor allem in Randzeiten

Schaffung eines Mutterschutz-Instruments für selbständige Frauen ödp Die ödp verspricht in ihrem Wahlprogamm: gebührenfreie Kitas

Einführung eines Kindergrundeinkommens zur Absicherung der Sachkosten von Kindern

Einführung eines Lohns für die Kinderbetreuung mit der Wahlfreiheit der Eltern, ob sie Geld für Kinderbetreuung als Lohn für sich betrachten oder damit eine Fremdbetreuung finanzieren Tierschutzpartei Das schlägt die Tierschutzpartei in ihrem Wahlprogramm vor Einkommensunabhängige Kindergrundsicherung

kostenfreie Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

langfristig keine Kosten mehr für Kitas und Schulen

Mehrwertsteuersenkung für pflanzliche Produkte und Menstruationsartikel

Ausbau und Finanzierung der Kinderbetreuung Volt Das verspricht Volt im Wahlprogramm: das Betreuungsangebot auszubauen

staatliches Rentendepot: bei Geburt Depoteröffnung mit Startbudget von 1.000 Euro durch den Start, weitere 100 Euro vom Staat pro Jahr bis zur Volljährigkeit in das Depot

Abschaffung Ehegattensplitting

Erhöhung des Kindergeldes

kostenfreie Lernmittel für alle schulpflichtigen Kinder

gebührenfreie Kita-, Krippen- und Tagespflegeplätze

kostenloses Frühstück und Mittagessen in Kitas und Schulen

besserer Schutz von Eltern nach Fehl- oder Totgeburten Unterstützung von Alleinerziehenden durch Erhöhe der Kinderkrankentage auf 45 Arbeitstage und Kinderkrankengeld auf 100 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgeltes

besonderer Kündigungsschutz für Alleinerziehende Null Euro Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel

