Hannah kritisiert "zunehmende Hetzdebatten" in der Politik

Hannah, 19 Jahre alt, aus Heidesheim in Rheinhessen, kritisiert die "zunehmenden Hetzdebatten“ in der Politik. Und vor allem, dass für sie wichtige Themen in den Hintergrund rücken.

In den vergangenen Wochen haben wir Sie immer wieder gefragt, was vor der Bundestagswahl Ihre größten Sorgen sind. Eine Antwort, die Sie dabei immer wieder gegeben haben: das hitzige Debattenklima in der Politik. Viele von Ihnen kritisieren das Gegeneinander auf offener Bühne und wünschen sich wieder mehr Miteinander, Konstruktivität und Konsens. Umfrage: Deutschland bei vielen Themen gespalten Das zeigen auch Umfragen immer wieder, zum Beispiel die des Allensbach-Instituts im vergangenen Sommer: Danach glauben mehr als 70 Prozent der Befragten, dass Deutschland in vielen politischen Fragen gespalten ist. Rund zwei Drittel sorgen sich vor einer weiteren Polarisierung und um die Demokratie. Hinweis: Der Dreh mit Hannah hat noch vor den viel diskutierten Abstimmungen Ende Januar und Anfang Februar zur Asylpolitik im Bundestag stattgefunden.