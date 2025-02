Die rheinland-pfälzischen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten haben sich am Mittwochabend den Fragen der Bürger gestellt. Wir haben die strittigsten Aussagen geprüft.

Elf Tage vor der Bundestagswahl haben sich die rheinland-pfälzischen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten im SWR einen Schlagabtausch geliefert. 105 Minuten lang beantworteten sie die Fragen der Moderatoren und Fragen aus dem Publikum. Gesprochen wurde über die Themen Gesundheitsversorgung, Migration, Wirtschaft, Rente und Energie. Bei einigen Behauptungen gab es schon am Abend Diskussionen. Wir haben die Aussagen überprüft:





98 Prozent der Asylsuchenden, die zu uns kommen, haben keinen Anspruch auf Asyl.

Das ist falsch! Die Bundeszentrale für politische Bildung hat die Anerkennungs- und Ablehnungsquoten von Asylanträgen seit 2015 erfasst. Von den rund 301.000 Asylanträgen im Jahr 2024 wurden 31 Prozent abgelehnt. Die höchste Quote abgelehnter Asylanträge gab es im Jahr 2017 mit 38 Prozent.

Von den 5,5 Millionen Bürgergeldempfängern können 1,8 Millionen sofort arbeiten.

Das ist falsch!

Nach Angaben des Deutschen Instituts der Wirtschaft (DIW) vom August 2024 sind 1,7 Millionen von insgesamt 5,59 Millionen Bürgergeldempfängern arbeitslos und könnten theoretisch arbeiten. Allerdings bräuchten sie dafür auch einen Job.

Der Haken: Viele dieser Menschen bringen laut DIW-Analyse erhebliche Einschränkungen mit sich: es fehlt ein Berufsabschluss oder sogar eine Schulausbildung, es liegen gesundheitliche Einschränkungen wie eine Sucht oder eine psychische Erkrankung vor, es müssen Kinder versorgt oder Angehörige gepflegt werden. Deshalb stellen potenzielle Arbeitgeber kaum jemanden von den 1,7 Millionen ein, weil ihnen die Kosten und das Risiko zu hoch sind. Nach Angaben des DIW gelten 16.000 Menschen als Verweigerer. Das sind 0,28 Prozent der 5,59 Millionen Bürgergeldempfänger.

Diejenigen, die 60.000 Euro verdienen, zahlen schon den Spitzensteuersatz.

Das ist falsch!

Das Bundesfinanzministerium gibt auf seiner Website an, dass der Spitzensteuersatz von 42 Prozent seit Januar 2024 ab einem Jahreseinkommen von 66.761 Euro erhoben wird. 2023 lag die Grenze bei 62.810 Euro Jahreseinkommen - also ebenfalls über den erwähnten 60.000 Euro.

Der Durchschnittsrentner hat in Österreich 800 Euro mehr im Monat als in Deutschland.

Das ist falsch!

Nach Berechnungen der Deutschen Rentenversicherung (DRV) aus dem vergangenen Jahr ist zwar die durchschnittliche gesetzliche Rente in Österreich höher als in Deutschland - die Differenz beträgt demnach aber keine 800 Euro pro Monat. Im Jahr 2022 lag die Rente in Österreich im Schnitt bei monatlich 1.645 Euro und damit rund 500 Euro höher als in Deutschland. Ähnliche Berechnungen gibt es auch von der IG Metall.

Sowohl die DRV als auch die Gewerkschaft sagen: Die beiden Rentensysteme lassen sich nur schwer vergleichen. In Österreich zahlen fast alle Beschäftigten in das System ein: auch Beamte und Selbständige. Zudem sind die Rentenbeiträge in Österreich deutlich höher als bei uns. Und während man in Deutschland nach 5 Jahren Arbeit Anspruch auf Rente hat, muss man in Österreich 15 Jahre gearbeitet haben, um Rente zu bekommen.

Wir haben 30 Prozent mehr Insolvenzen.

Das ist falsch!

Wenn Julia Klöckner die Zeit meint, seit der Robert Habeck (Grüne) Wirtschaftsminister ist, dann ist die Aussage nicht richtig. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es 2024 eine Zunahme der Insolvenzen um 16,8 Prozent im Vergleich zu 2023. Schaut man auf einzelne Monate, so sind die Insolvenzen im Dezember 2024 im Vergleich zum Dezember 2023 um 13,8 Prozent gestiegen. Für Oktober 2024 werden 35,9% Prozente mehr Insolvenzen im Vergleich zu Oktober 2023 angegeben.

Der Blick auf einzelne Monate kann jedoch keinen Trend oder keine Entwicklung aufzeigen, denn es ist nur eine Momentaufnahme. Es ist daher gängige Praxis, Jahreswerte miteinander zu vergleichen, wie auch bei der Inflation oder den Arbeitsmarktzahlen.

Strom ist durch den Ausstieg aus der Atomenergie teurer geworden

Das ist falsch!

Die Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke hat die Strompreise, wie von Julia Klöckner behauptet, nicht in die Höhe getrieben. Nach Angaben der Bundesnetzagentur sind die Preise gesunken. Für Privathaushalte liegt der Preis im Januar 2025 rund 9,3 Prozent unter dem Preis vom April 2023, als die letzten drei deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet wurden. Der Industriestrompreis ohne Vergünstigungen liegt 12,2 Prozent unter dem Wert von April 2023 und der Industriestrompreis inkl. aller möglichen Vergünstigungen liegt 22,5% unter dem Preis von April 2023.

In die Höhe getrieben hat die Strompreise aber nachweislich der Krieg in der Ukraine mit all seinen Konsequenzen. Davor waren die Energiepreise deutlich günstiger.