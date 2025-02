In Rheinland-Pfalz gibt es 15 Wahlkreise, 14 davon gingen an die CDU. Doch drei von ihnen erhalten kein Direktmandat und ziehen somit nicht in den Bundestag ein.

Ursula Groden-Kranich, Sertac Bilgin und Dominik Sienkiewicz (alle CDU) erhalten kein Direktmandat und ziehen somit nicht in den Bundestag.

Sie haben zwar die meisten Erststimmen in ihren Wahlkreisen in Mainz , Ludwigshafen/Frankenthal und Trier erhalten, aber ihre Sitze sind nicht durch den Zweitstimmenanteil der Partei in Rheinland-Pfalz gedeckt. Bundesweit trifft es laut Bundeswahlleiterin 23 Bewerberinnen und Bewerber. Die meisten von ihnen gehören der CDU an.

Wahlrechtsreform ändert Vorgehensweise

Bei der vergangenen Bundestagswahl war die Regelung noch anders: Wer den Wahlkreis gewonnen hatte, ist automatisch in den Bundestag in Berlin eingezogen. Das ist bei dieser Wahl nicht mehr so. Nach der Wahlrechtsreform bedeutet ein Stimmensieg im Wahlkreis nicht automatisch, dass die Person auch wirklich in den Bundestag einzieht. Denn das Ergebnis der Zweitstimmen muss das Ergebnis der Erststimmen decken.