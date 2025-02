15 Wahlkreise gibt es in Rheinland-Pfalz - manche sind ländlich, andere städtisch geprägt. Wir stellen alle Wahlkreise mit ihren Direktkandidierenden in unserer Übersicht vor.

Von 299 Wahlkreisen in ganz Deutschland liegen 15 in Rheinland-Pfalz. Ihr Zuschnitt hat sich im Vergleich zur letzten Bundestagswahl nicht geändert. Allerdings ist die Nummerierung neu: Bei der Bundestagswahl 2025 tragen die Wahlkreise in RLP die Nummern 196 bis 2010.

In unserer Übersicht geht es um die Direktkandidierenden in den einzelnen Wahlkreisen. Diese werden mit der Erststimme gewählt. Bei der vergangenen Bundestagswahl war klar: Wer den Wahlkreis gewonnen hat, zieht automatisch in den Bundestag in Berlin ein. Das ist bei dieser Wahl nicht mehr so. Nach der Wahlrechtsreform bedeutet ein Stimmensieg im Wahlkreis nicht automatisch, dass die Person auch wirklich in den Bundestag einzieht. Denn das Ergebnis der Zweitstimmen muss das Ergebnis der Erststimmen decken.

Hier können Sie direkt zu den Informationen über die Direktkandidaten und -kandidatinnen in ihrem Wahlkreis springen:

Infos zu den Wahlkreisen Koblenz, Montabaur, Neuwied, Ahrweiler, Mosel/Rhein-Hunsrück

Infos zu den Wahlkreisen Mainz , Worms, Bad Kreuznach/Birkenfeld

FAQ zur Bundestagswahl 2025: Briefwahl, Wahl-O-Mat, Wahlrechtsreform

Infos zu den Wahlkreisen Ludwigshafen /Frankenthal, Neustadt/Speyer und Südpfalz

Infos zu den Wahlkreisen Kaiserslautern und Pirmasens

Infos zu den Wahlkreisen Trier und Bitburg

Tagesschau: Nachrichten zur Bundestagswahl in Gebärdensprache