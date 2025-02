Wahlkreis Pirmasens – die Ausgangslage

per Mail teilen

Im Wahlkreis Pirmasens treten am 23. Februar zehn Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl an. Darunter eine Abgeordnete, die wieder nach Berlin will.

Bei den vergangenen Bundestagswahlen gelang es Angelika Glöckner (SPD) eine CDU-Bastion zu durchbrechen. Seriengewinnerin Anita Schäfer trat 2021 nicht mehr an. Glöckner gewann das Direktmandat.

Florian Bilic versucht für die CDU dieses Direktmandat zurückzuholen. Das in einem Wahlkreis, zu dem neben den Städten Pirmasens und Zweibrücken auch der Kreis Südwestpfalz und der Süden des Kreises Kaiserslautern gehören. Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 209 Pirmasens:

Seit zehn Jahren ist Angelika Glöckner aus Lemberg Mitglied des Bundestages. Die 63-Jährige möchte ihre Erfahrung auch "weiterhin für die Menschen in der Westpfalz einbringen", wie sie sagt. Die Region sei ein attraktiver Lebensraum und die günstigen Lebenshaltungskosten seien für viele Menschen "ein wichtiger Grund, sich hier niederzulassen". Allerdings gebe es auch noch einiges zu bewegen, damit sich weitere Menschen jeden Alters "entscheiden, dauerhaft in unserer Region zu wohnen", so Glöckner.

Ihre drei wichtigsten Themen, mit denen sie sich im Falle einer Wahl in Berlin für die Westpfalz einsetzen will: der weitere Ausbau der Straßen-, Schienen- und Stromnetze sowie der Breitbandausbau. Für eine ausreichende Finanzierung dieser Investitionen brauche es eine "Überarbeitung der Schuldenbremse sowie die Einführung einer Reichsten-Steuer", teilt Glöckner mit. Wichtig sind ihr außerdem eine starke Industrie und sichere, gut bezahlte Arbeitsplätze in der Westpfalz.

Kurz geantwortet: Sechs Fragen an Angelika Glöckner SWR Aktuell: FCK, Schorle oder Pfälzerwald? Angelika Glöckner: FCK, Schorle und Pfälzerwald. SWR Aktuell: Öffentliche Verkehrsmittel oder selbst mit dem Auto fahren? Glöckner: Am liebsten Bahn oder Auto. SWR Aktuell: Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Wahlkreis? Glöckner: Strecktalpark, Rosengarten, Teufelstisch, Altschlossfelsen. SWR Aktuell: Stammtisch in der Ortskneipe oder Sternerestaurant? Glöckner: Das brauche ich nicht. SWR Aktuell: Wie halte ich junge Leute nach der Schule in der Westpfalz? Glöckner: Durch sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze in der Region. SWR Aktuell: Die Westpfalz ist… Glöckner: ...der ideale Platz zum Wohnen und Leben. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden gebeten, in maximal fünf Worten zu antworten.

Der Hauptgeschäftsführer des Pfälzerwald-Vereins kandidiert nach 2021 zum zweiten Mal für den Bundestag. Florian Bilic ist Stadtratsmitglied in Pirmasens und will sich unter anderem für Bürokratieabbau, bessere Rahmenbedingungen für das Handwerk, einen technologieoffenen Klimaschutz und eine solide Ausstattung der Kommunen einsetzen. Außerdem würde Bilic gerne die Digitalisierung vorantreiben. Er ist für eine Grundsicherung statt Bürgergeld und für eine Steuerentlastung für Mehrarbeit und Pendler.

Seine drei wichtigsten Themen, mit denen er sich im Falle einer Wahl in Berlin für die Westpfalz einsetzen will: einen "schnellstmöglichen Ausbau der B10", wie es der 31-Jährige beschreibt. Außerdem für einen flächendeckenden Mobilfunkempfang und eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen.

Kurz geantwortet: Sechs Fragen an Florian Bilic SWR Aktuell: FCK, Schorle oder Pfälzerwald? Florian Bilic: Pfälzerwald, FCK und Pfälzer Wein. SWR Aktuell: Öffentliche Verkehrsmittel oder selbst mit dem Auto fahren? Bilic: Selbst mit dem Auto. SWR Aktuell: Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Wahlkreis? Bilic: Der Pfälzerwald, stellvertretend die Wegelnburg. SWR Aktuell: Stammtisch in der Ortskneipe oder Sternerestaurant? Bilic: Hauptsache in guter Begleitung. SWR Aktuell: Wie halte ich junge Leute nach der Schule in der Westpfalz? Bilic: Chancen aufzeigen und vernetzen. SWR Aktuell: Die Westpfalz ist… Bilic: ...mehr als nur meine Heimat. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden gebeten, in maximal fünf Worten zu antworten.

Der 38-Jährige aus Ramstein-Miesenbach ist unter anderem Mitglied im Inklusionsbeirat und im Jugendhilfeausschuss des Kreises Kaiserslautern. Der Lehrer möchte gerne den "Bürgern zuhören und dann agieren", wie es Dominik Fey beschreibt. Außerdem will er "Veränderung ermöglichen" und "Zukunftspolitik" machen.

Seine drei wichtigsten Themen, mit denen er sich im Falle einer Wahl in Berlin für die Westpfalz einsetzen will: die Kommunen durch Übernahme von Altschulden entlasten und eine "gerechte Finanzierung von Pflichtaufgaben", so Fey. Außerdem würde er gerne die Digitalisierung der Verwaltung mit einer einheitlichen "Deutschland-App" vorantreiben und sich für "günstigen Strom und günstige Mobilität durch den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien" einsetzen.

Kurz geantwortet: Sechs Fragen an Dominik Fey SWR Aktuell: FCK, Schorle oder Pfälzerwald? Dominik Fey: Schorle + Pfälzerwald + FCK = Zuhause. SWR Aktuell: Öffentliche Verkehrsmittel oder selbst mit dem Auto fahren? Fey: Lieber ÖPNV, wenn möglich. SWR Aktuell: Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Wahlkreis? Fey: Die Hexenklamm (Gersbach). SWR Aktuell: Stammtisch in der Ortskneipe oder Sternerestaurant? Fey: Eindeutig Stammtisch. SWR Aktuell: Wie halte ich junge Leute nach der Schule in der Westpfalz? Fey: Gute Ausbildungsplätze und frühe Vernetzung. SWR Aktuell: Die Westpfalz ist… Fey: ...besonders, wie das Leben. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden gebeten, in maximal fünf Worten zu antworten.

Die 45-jährige Profispringreiterin ist Fraktionsvorsitzende der FDP im Zweibrücker Stadtrat. Anne Oberle würde gerne durch ihre "offene kommunikative Art andere inspirieren, sich mit mir politisch zu engagieren". Ein weiterer Grund, weshalb sie für den Bundestag kandidiert: "Gemeinsam die Zukunft zu verändern!"

Ihre drei wichtigsten Themen, mit denen sie sich im Falle einer Wahl in Berlin für die Westpfalz einsetzen will: Bürokratieabbau und Steuererleichterungen, "um Erfindergeist, Innovation und Unternehmensgründungen zu fördern", beschreibt es Oberle. Außerdem möchte sie Förderungen und Investitionen in Bildung, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dazu gehört für sie auch, mehr zugewanderte Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Schließlich würde sie gerne die Verkehrsinfrastruktur modernisieren, wozu auch eine effizientere Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel gehöre.

Kurz geantwortet: Sechs Fragen an Anne Oberle SWR Aktuell: FCK, Schorle oder Pfälzerwald? Anne Oberle: Natürlich FCK live mit Schorle. SWR Aktuell: Öffentliche Verkehrsmittel oder selbst mit dem Auto fahren? Oberle: Wenn möglich öffentliche Verkehrsmittel. SWR Aktuell: Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Wahlkreis? Oberle: Bei meiner Familie. SWR Aktuell: Stammtisch in der Ortskneipe oder Sternerestaurant? Oberle: Auf jeden Fall Ortskneipe. SWR Aktuell: Wie halte ich junge Leute nach der Schule in der Westpfalz? Oberle: Attraktive Freizeitangebote und gute Arbeitgeber. SWR Aktuell: Die Westpfalz ist… Oberle: ...der schönste Ort in Deutschland für mich und meine Familie. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden gebeten, in maximal fünf Worten zu antworten.

Iris Nieland, Jahrgang 1960, ist Mitglied des Landtags und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD-Landtagsfraktion. Sie wuchs in Dortmund auf, wie sie auf ihrer Homepage mitteilt, und war unter anderem als kaufmännische Referentin für mittelständische Unternehmen tätig. 1983 zog sie in die Pfalz und lebt im Kreis Bad Dürkheim. Dort ist sie auch Mitglied im Kreistag.

"Besonders liegen mir in meiner Arbeit die Familie, der Tier- und Naturschutz sowie unsere Heimat am Herzen", teilt sie auf ihrer Homepage mit. Schriftliche Fragen des SWR zu ihrer Kandidatur im Wahlkreis Pirmasens hat Iris Nieland bislang nicht beantwortet.

Der 44-jährige KfZ-Meister war unter anderem von 2019 bis 2024 Ortsbürgermeister von Trippstadt. Für den Bundestag kandidiert Jens Specht, weil er sich für Bürgernähe und kommunale Selbstbestimmung einsetzen möchte. Außerdem sind ihm Themen wie soziale Teilhabe und Inklusion sowie die "Förderung regionaler Wertschöpfung" wichtig, so Specht.

Seine drei wichtigsten Themen, mit denen er sich im Falle einer Wahl in Berlin für die Westpfalz einsetzen will: die Kaufkraft in den Regionen stärken. "Durch den Kauf regionaler Waren und hiesiger Dienstleistungen stärken wir unsere Heimat, sichern Arbeitsplätze vor Ort, verbessern die Steuerkraft der Gemeinden und schonen unsere Umwelt und das Klima", sagt Specht. Außerdem möchte er sich für das Handwerk, den Mittelstand und die Ausbildung sowie die "Sicherstellung der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum" einbringen.

Kurz geantwortet: Sechs Fragen an Jens Specht SWR Aktuell: FCK, Schorle oder Pfälzerwald? Jens Specht: FCK-Mitglied und Mountainbiken im Pfälzerwald. SWR Aktuell: Öffentliche Verkehrsmittel oder selbst mit dem Auto fahren? Specht: Selbst mit dem Auto fahren. SWR Aktuell: Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Wahlkreis? Specht: Die Karlstalschlucht. SWR Aktuell: Stammtisch in der Ortskneipe oder Sternerestaurant? Specht: Stammtisch in der Ortskneipe. SWR Aktuell: Wie halte ich junge Leute nach der Schule in der Westpfalz? Specht: Interessante Ausbildungsplätze schaffen und besetzen. SWR Aktuell: Die Westpfalz ist… Specht: ...der lebenswerteste Teil der Pfalz. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden gebeten, in maximal fünf Worten zu antworten.

Der 23-jährige Applikations-Techniker aus Pirmasens ist seit dem vergangenen Jahr politisch aktiv. Er möchte sich für eine Erhöhung des Lebensstandards für alle Bürger einbringen und sich gegen "die Ausbeutung der Bevölkerung" stemmen, wie Daniel Melzel mitteilt. Außerdem ist ihm der "Frieden in der Bevölkerung" eine Herzensangelegenheit.

Seine drei wichtigsten Themen, mit denen er sich im Falle einer Wahl in Berlin für die Westpfalz einsetzen will: die Erhöhung des Mindestlohns und die Bekämpfung von Leerständen, so Melzel. Zudem ist ihm das Thema Inklusion wichtig.

Kurz geantwortet: Sechs Fragen an Daniel Melzel SWR Aktuell: FCK, Schorle oder Pfälzerwald? Daniel Melzel: Eine Wanderung durch den Pfälzerwald. SWR Aktuell: Öffentliche Verkehrsmittel oder selbst mit dem Auto fahren? Melzel: Sofern möglich immer Öffentliche Verkehrsmittel. SWR Aktuell: Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Wahlkreis? Melzel: Der Eisweiher war immer wunderschön. SWR Aktuell: Stammtisch in der Ortskneipe oder Sternerestaurant? Melzel: Stammtisch, liebe aber auch Neues. SWR Aktuell: Wie halte ich junge Leute nach der Schule in der Westpfalz? Melzel: Erhöhung des Lebensstandards. SWR Aktuell: Die Westpfalz ist… Melzel: ...meine Heimat und Zuflucht. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden gebeten, in maximal fünf Worten zu antworten.

Die 63-jährige Übersetzerin aus Dahn ist zweite Vorsitzende des Landesverbandes und Beisitzerin im Bundesvorstand der Tierschutzpartei. Das "Totalversagen aller bisherigen Bundesregierungen in Sachen Tierschutz", so Barbara Schwarz, ist einer der Gründe, warum sie für den Bundestag kandidiert. Das Recht "auf körperliche Unversehrtheit und Recht auf Leben von Milliarden nicht-menschlichen Tieren" sei von allen bisherigen Bundesregierungen missachtet worden.

Ihre drei wichtigsten Themen, mit denen sie sich im Falle einer Wahl in Berlin für die Westpfalz einsetzen will: ein Verbot "jeder Hobbyjagd und Tierversuchsanstalten und strafrechtliche Verfolgung aller Tierschutzvergehen". Außerdem möchte sie die heimische Natur vor Ausnutzung und Abholzung schützen, teilt Schwarz mit. Zudem will sie sich für eine "komplette staatliche Finanzierung aller Tierheime, Taubenhäuser und Auffangstationen durch Streichung sämtlicher Subventionen für die Tiere brutalst ausbeutende und ermordende nicht-bio-vegane Landwirtschaft" einbringen, wie es die Kandidatin beschreibt.

Kurz geantwortet: Sechs Fragen an Barbara Schwarz SWR Aktuell: FCK, Schorle oder Pfälzerwald? Barbara Schwarz: Pfälzerwald: Natur und Erholung pur. SWR Aktuell: Öffentliche Verkehrsmittel oder selbst mit dem Auto fahren? Schwarz: Hier leider meist Auto. SWR Aktuell: Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Wahlkreis? Schwarz: Halte ich lieber geheim! SWR Aktuell: Stammtisch in der Ortskneipe oder Sternerestaurant? Schwarz: Nur beim Veganer. SWR Aktuell: Wie halte ich junge Leute nach der Schule in der Westpfalz? Schwarz: Freizeitwert hervorheben, ÖPNV kostenlos, Lohnniveau anheben. SWR Aktuell: Die Westpfalz ist… Schwarz: ...schön, aber Naturerleben durch Jagd, Hochsitze und system-immanente Tierquälerei stark getrübt. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden gebeten, in maximal fünf Worten zu antworten.

Der 62-jährige Unternehmer und ehemalige Polizeibeamte ist Landesgeneralsekretär und Bezirksvorsitzender von Bündnis Deutschland. Er lebt in Mehren in der Vulkaneifel, kandidiert aber im Wahlkreis Pirmasens. Heinz Berta sieht eine Zeit "für neue Politik", wie er dem SWR mitteilt. Er würde gerne die Bürger in den Mittelpunkt der politischen Entscheidung stellen. Das Motto: "Mitmachen - nicht meckern."

Seine drei wichtigsten Themen, mit denen er sich im Falle einer Wahl in Berlin für die Westpfalz einsetzen will: Freiheit, Wohlstand und Sicherheit, so Heinz Berta, der nach eigenen Angaben seit 2013 politisch aktiv ist.

Kurz geantwortet: Sechs Fragen an Heinz Berta SWR Aktuell: FCK, Schorle oder Pfälzerwald? Heinz Berta: Alles zu seiner Zeit. SWR Aktuell: Öffentliche Verkehrsmittel oder selbst mit dem Auto fahren? Berta: Nur mit dem Auto. SWR Aktuell: Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Wahlkreis? Berta: Die Natur und der Bürger. SWR Aktuell: Stammtisch in der Ortskneipe oder Sternerestaurant? Berta: Beides hat Platz in meinem Leben. SWR Aktuell: Wie halte ich junge Leute nach der Schule in der Westpfalz? Berta: Perspektive im Job und Lebensqualität. SWR Aktuell: Die Westpfalz ist… Berta: ...mein Platz nach "Flucht" aus Stadtleben. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden gebeten, in maximal fünf Worten zu antworten.

Der 62-jährige Pirmasenser ist Fraktionsvorsitzender des BSW im Bezirkstag und Schatzmeister im Landesverband. Der Zollbeamte kandidiert für den Bundestag, weil er "Frieden durch Verhandlungen" schaffen will, teilt Peter Kalmes. Außerdem möchte er sich für eine "faire Sozialpolitik" und "nachvollziehbare Migrationspolitik" engagieren.

Seine drei wichtigsten Themen, mit denen er sich im Falle einer Wahl in Berlin für die Westpfalz einsetzen will: "Finanzierung von Arbeit statt Arbeitslosigkeit", so Kalmes. Außerdem soll die stationäre medizinische Versorgung sichergestellt und der Ärztemangel bekämpft werden. Das dritte Thema: die "Wiederherstellung der kommunalen Selbstverwaltung".

Kurz geantwortet: Sechs Fragen an Peter Kalmes SWR Aktuell: FCK, Schorle oder Pfälzerwald? Peter Kalmes: Drei einzigartige Markenzeichen der Pfalz. SWR Aktuell: Öffentliche Verkehrsmittel oder selbst mit dem Auto fahren? Kalmes: Wenn ÖPR funktioniert, dann ÖPR. SWR Aktuell: Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Wahlkreis? Kalmes: Winschertfelsen bei Merzalben. SWR Aktuell: Stammtisch in der Ortskneipe oder Sternerestaurant? Kalmes: Konversation geht nur am Stammtisch. SWR Aktuell: Wie halte ich junge Leute nach der Schule in der Westpfalz? Kalmes: Moderne Arbeitsbedingungen, zum Beispiel Medizinische Versorgungszentren. SWR Aktuell: Die Westpfalz ist… Kalmes: ...meine Heimat, jedoch stark renovierungsbedürftig. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden gebeten, in maximal fünf Worten zu antworten.

Schafft es der Direktkandidat überhaupt in den Bundestag?

Unklar ist, ob es der gewählte Direktkandidat am Ende überhaupt in den Bundestag schafft. Denn durch die Wahlrechtsreform ziehen die Wahlkreisgewinner und -gewinnerinnen nicht mehr automatisch in den Bundestag ein, weil Überhangmandate abgeschafft wurden. Jede Partei erhält jetzt nur noch so viele Sitze im Bundestag, wie ihr gemäß der abgegebenen Zweitstimmen zustehen.