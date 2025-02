per Mail teilen

Die Bundestagswahl am 23. Februar rückt näher. Die wichtigsten Infos sowie die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten für den Wahlkreis Montabaur gibt es hier im Überblick.

Zum Wahlkreis Montabaur zählen der gesamte Westerwaldkreis und Teile des Rhein-Lahn-Kreises.

Im Rhein-Lahn-Kreis gehören die Verbandsgemeinden Aar-Einrich, Diez, Nastätten zum Wahlkreis Montabaur. Dazu kommen einige Städte und Gemeinden in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau. Diese sind: Attenhausen, Dessighofen, Dienethal, Dornholzhausen, Geisig, Hömberg, Lollschied, Misselberg, Nassau, Obernhof, Oberwies, Pohl, Schweighausen, Seelbach, Singhofen, Sulzbach, Weinähr, Winden und Zimmerschied.

Direktkandidatinnen und -kandidaten im Wahlkreis Montabaur

Der Wahlkreis Montabaur ist traditionell fest in CDU-Hand, allerdings auch immer wieder für eine Überraschung gut: Bei der Wahl 2021 setzte sich Tanja Machalet von der SPD als Direktkandidatin durch. Diesen Erfolg möchte sie jetzt gegen CDU-Newcomer Harald Orthey wiederholen. Acht Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich insgesamt um das Bundestagsdirektmandat:

Die Westerwälderin Tanja Machalat (50) ist seit 2017 Mitglied im Bundestag. Zuvor saß die Volkswirtin im rheinland-pfälzischen Landtag. Sie ist die Spitzenkandidatin der SPD in Rheinland-Pfalz.

Der Betriebswirt Harald Orthey (56) aus Hattert im Westerwald ist seit Jahren als Kommunalpolitiker aktiv und Geschäftsführer der CDU im Westerwaldkreis. Auf der Landesliste seiner Partei steht er auf Rang 15.

Bündnis 90/Die Grünen schicken den gelernten Koch und Ausbilder an der Handwerkskammer in Koblenz Yannik Maaß (26) aus Osterspai (Rhein-Lahn-Kreis) ins Rennen um das Direktmandat.

Der Kandidat der FDP Pierre Fuchs (39) aus Nastätten war Zeitsoldat bei der Bundeswehr und arbeitet aktuell in der Verwaltung bei der US Army in Wiesbaden.

Die AfD hat Clara Alexander aufgestellt, sie sitzt im Kreistag in Montabaur und ist die AfD-Fraktionschefin im Verbandsgemeinderat Hachenburg.

Weitere Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis Montabaur sind für die Freien Wähler Heiko Murrmann und für die Tierschutzpartei Michaela Rutte. Mit 21 Jahren tritt Alina Sandrine Ehard als jüngste Kandidatin im Wahlkreis für Die Linke an.

Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Montabaur

Die Wahlbeteiligung lag 2021 im Wahlkreis Montabaur bei 77,9%. Wahlsiegerin war die SPD mit 30,3%, gefolgt von der Union mit 26,5%. Die FDP landete mit 11,7% knapp vor den Grünen mit 10,3% und der AfD mit 9,0%. Vier Prozent gingen an die Freien Wähler und 2,9 Prozent an Die Linke. Im Vergleich zur vorherigen Wahl bekamen CDU, AfD und Die Linke weniger Stimmen.