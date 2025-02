Wahlkreis Kaiserslautern – die Ausgangslage

Zehn Kandidatinnen und Kandidaten treten am 23. Februar im Wahlkreis Kaiserslautern für die Bundestagswahl an. Der wurde seit 2002 immer von einem SPD-Kandidaten gewonnen.

Neben der Stadt Kaiserslautern gehören der Donnersbergkreis, der Kreis Kusel und der nördliche Teil des Landkreises Kaiserslautern zum Wahlkreis 208. Und dieser Wahlkreis wird seit mehr als 20 Jahren von SPD-Kandidaten dominiert. Was SPD-Urgestein Gustav Herzog seit 2002 schaffte, setzte sein Nachfolger Matthias Mieves bei den Bundestagswahlen 2021 fort: Er holte das Direktmandat.

Für die CDU will das diesmal Frank Burgdörfer ändern. Und dann sind da auch Kandidaten wie Sebastian Münzenmaier (AfD) und Alexander Ulrich (BSW), die für ihre Parteien auch auf Landes- und Bundesebene Strippen ziehen. Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis Kaiserslautern:

Will unter anderem die Infrastruktur in der Westpfalz voranbringen: Matthias Mieves. dpa Bildfunk Kilian Genius

Auf eine erste Amtszeit im Bundestag möchte der 39-jährige Sozialdemokrat aus Kaiserslautern eine zweite folgen lassen. Der Diplom-Kaufmann Matthias Mieves ist nach eigenen Angaben seit 2002 politisch aktiv und unter anderem stellvertretender gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. "Mich für unsere Heimat einsetzen – die Infrastruktur voranbringen, eine attraktive Region erhalten und weiterentwickeln", das sind die Gründe, warum er erneut für den Bundestag kandidiert.

Seine drei wichtigsten Themen, mit denen er sich im Falle einer Wahl in Berlin für die Westpfalz einsetzen will: eine starke Wirtschaft mit dem Erhalt von Arbeitsplätzen und der Ansiedlung neuer Betriebe. Außerdem faire Löhne. Das bedeute die Stärkung von Tarif- und Facharbeiter-Gehältern sowie einer Anhebung des Mindestlohnes. Drittens sichere Renten. "Die Stabilisierung der Renten, auch in der Zukunft, und keine Anhebung des Renteneintrittsalters", teilt Mieves dem SWR mit.

Kurz geantwortet: Sechs Fragen an Matthias Mieves SWR Aktuell: FCK, Schorle oder Pfälzerwald? Matthias Mieves: Alle drei. SWR Aktuell: Öffentliche Verkehrsmittel oder selbst mit dem Auto fahren? Mieves: Ich brauche beides. SWR Aktuell: Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Wahlkreis? Mieves: Mein Sofa. SWR Aktuell: Stammtisch in der Ortskneipe oder Sternerestaurant? Mieves: Stammtisch. SWR Aktuell: Wie halte ich junge Leute nach der Schule in der Westpfalz? Mieves: Gute Arbeitsplätze, gute Infrastruktur. SWR Aktuell: Die Westpfalz ist… Mieves: ...bodenständig, herzlich un äfach schä. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden gebeten, in maximal fünf Worten zu antworten.

Der 52-jährige Ökonom und Politikwissenschafter aus Breunigweiler ist unter anderem Kreisvorsitzender der Donnersberger CDU. Frank Burgdörfer kandidert für den Bundestag, weil er in "schwierigen Zeiten meinen Beitrag liefern möchte". Dabei sei es die Aufgabe der CDU, auch konservative Vorstellungen professionell demokratisch zu vertreten.

Seine drei wichtigsten Themen, mit denen er sich im Falle einer Wahl in Berlin für die Westpfalz einsetzen will: Überregulierungen abbauen, gute Zukunftsperspektiven für ländliche Regionen. Als Beispiele nennt Burgdörfer hier die Anbindungen und die Digitalisierung. Wichtig ist ihm außerdem die "Handlungsfähigkeit der kommunalen Ebene" zu sichern, wie er mitteilt.

Kurz geantwortet: Sechs Fragen an Frank Burgdörfer SWR Aktuell: FCK, Schorle oder Pfälzerwald? Frank Burgdörfer: Pfälzerwald. SWR Aktuell: Öffentliche Verkehrsmittel oder selbst mit dem Auto fahren? Burgdörfer: Alle, aber in der Pfalz Auto. SWR Aktuell: Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Wahlkreis? Burgdörfer: Im Heimatdorf Breunigweiler. SWR Aktuell: Stammtisch in der Ortskneipe oder Sternerestaurant? Burgdörfer: Eher Stammtisch. SWR Aktuell: Wie halte ich junge Leute nach der Schule in der Westpfalz? Burgdörfer: Stärken stärken. SWR Aktuell: Die Westpfalz ist… Burgdörfer: ...umgänglich, gelassen, neugierig, naturverbunden, gesellig. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden gebeten, in maximal fünf Worten zu antworten.

Sebastian Münzenmaier würde gerne die Infrastruktur in der Westpfalz "massiv vorantreiben". Der ländliche Raum müsse attraktiv bleiben und attraktiver werden, um Wegzug zu verhindern. dpa Bildfunk Thomas Frey

Sebastian Münzenmaier ist seit 2017 Mitglied des Bundestags. Das aber im Wahlkreis Mainz. Nun tritt er im Wahlkreis Kaiserslautern an, ein Stück näher an seiner Heimat - der 35-jährige stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag hat in Annweiler Abitur gemacht. Er erhofft sich wohl im Wahlkreis Kaiserslautern bessere Chancen. Im Bundestag möchte er sich für eine "rigorose Migrationspolitik" einsetzen. Münzenmaier, der in Ober-Olm lebt: "Deutschland muss wieder sicher werden." Außerdem müsse "deutsches Steuergeld wieder für unser Land und unsere Leute ausgegeben werden". Nicht zuletzt möchte er den Fokus auch auf den ländlichen Raum richten.

Seine drei wichtigsten Themen, mit denen er sich im Falle einer Wahl in Berlin für die Westpfalz einsetzen will: eine flächendeckende Gesundheitsversorgung. "Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte müssen auch in der Westpfalz beheimatet bleiben", so Münzenmaier. Außerdem dürfe Mobilität nicht eingeschränkt werden. Seine Forderung: "Verbrennerverbot abschaffen." Und nicht zuletzt müsse die Infrastruktur - digital und analog - "massiv" vorangetrieben werden.

Kurz geantwortet: Sechs Fragen an Sebastian Münzenmaier SWR Aktuell: FCK, Schorle oder Pfälzerwald? Sebastian Münzenmaier: Schorle im Fritz-Walter-Stadion. SWR Aktuell: Öffentliche Verkehrsmittel oder selbst mit dem Auto fahren? Münzenmaier: Eigenes Auto, darauf ist Verlass. SWR Aktuell: Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Wahlkreis? Münzenmaier: Fritz-Walter-Stadion, Betzenberg. SWR Aktuell: Stammtisch in der Ortskneipe oder Sternerestaurant? Münzenmaier: Stammtisch in der Stammkneipe. SWR Aktuell: Wie halte ich junge Leute nach der Schule in der Westpfalz? Münzenmaier: Arbeitsplatzerhalt durch Unternehmerentlastung, massiver Infrastrukturausbau. SWR Aktuell: Die Westpfalz ist… Münzenmaier: ...wunderschön und Heimat wunderbarer Menschen. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden gebeten, in maximal fünf Worten zu antworten.

Seit 2019 ist die 31-jährige Physiotherapeutin die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat Kaiserslautern, seit 2022 ist Lea Siegfried Mitglied des erweiterten Landesvorstands. In Berlin würde sie gerne "Menschen mit niedrigen Einkommen im Bundestag eine Stimme geben", Themen nachhaltig und flächendeckend angehen und den Kommunen einen Rückhalt in Berlin verschaffen, wie Siegfried mitteilt.

Ihre drei wichtigsten Themen, mit denen sie sich im Falle einer Wahl in Berlin für die Westpfalz einsetzen will: die kommunale Finanzausstattung. "Der Bund muss Mehrkosten durch Bundesgesetze auch selbst tragen. Die hochverschuldeten Kommunen brauchen eine Entschuldung", fordert Siegfried. Außerdem müsse Wohnen für alle Menschen bezahlbar sein. Und das dritte Thema, das ihr wichtig ist: den Gewaltschutz für Frauen ausbauen.

Kurz geantwortet: Sechs Fragen an Lea Siegfried SWR Aktuell: FCK, Schorle oder Pfälzerwald? Lea Siegfried: FCK. SWR Aktuell: Öffentliche Verkehrsmittel oder selbst mit dem Auto fahren? Siegfried: Öffentliche Verkehrsmittel. SWR Aktuell: Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Wahlkreis? Siegfried: Die Mehlinger Heide. SWR Aktuell: Stammtisch in der Ortskneipe oder Sternerestaurant? Siegfried: Stammtisch in der Ortskneipe. SWR Aktuell: Wie halte ich junge Leute nach der Schule in der Westpfalz? Siegfried: Stärkung der RPTU, attraktive Job- und Ausbildungsangebote, großes und spannendes Freizeitangebot. SWR Aktuell: Die Westpfalz ist… Siegfried: ...eine Zukunftsregion und mein Zuhause. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden gebeten, in maximal fünf Worten zu antworten.

Die 31-Jährige arbeitet in der Unternehmenskommunikation und im Technologiemarketing und ist seit den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr politisch aktiv. Für den Bundestag kandidiert die Kaiserslautererin unter anderem, weil "ich mich im Bundestag für bodenständige, bürgernahe und vor allem realistische Entscheidungen einsetzen will", so Jasmin Awan.

Ihre drei wichtigsten Themen, mit denen sie sich im Falle einer Wahl in Berlin für die Westpfalz einsetzen will: Eine starke Wirtschaft, die "Innovationen in der Westpfalz vorantreibt und Arbeitsplätze schafft". Außerdem eine soziale Verantwortung, die alle im Blick behalte und wichtige Infrastrukturen bereit stelle - "von der Kinderkrippe über die Gesundheitsversorgung bis zum Pflegeheim". Nicht zuletzt möchte sie sich bei einer Wahl im Bundestag für eine sichere, friedliche und chancenreiche Zukunft einsetzen.

Kurz geantwortet: Sechs Fragen an Jasmin Awan SWR Aktuell: FCK, Schorle oder Pfälzerwald? Jasmin Awan: FCK, Schorle und Pfälzerwald! SWR Aktuell: Öffentliche Verkehrsmittel oder selbst mit dem Auto fahren? Awan: Gerne mit Bus und Bahn. SWR Aktuell: Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Wahlkreis? Awan: Querbeet: Vom Potzberg bis ins Zellertal. SWR Aktuell: Stammtisch in der Ortskneipe oder Sternerestaurant? Awan: Weder noch. Pfälzerwald-Hütte! SWR Aktuell: Wie halte ich junge Leute nach der Schule in der Westpfalz? Awan: Mit attraktiven Jobs, Bildungs- und Kulturangeboten. SWR Aktuell: Die Westpfalz ist… Awan: ...eine Region voller Chancen. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden gebeten, in maximal fünf Worten zu antworten.

Der 47-jährige Wirtschaftsingenieur ist seit 2005 politisch aktiv, ist Kreisvorsitzender der FDP und unter anderem Mitglied im Bundesfachausschuss Internationale Politik der FDP. Als Bundestagsabgeordneter würde sich der Kaiserslauterer gerne dafür einsetzen, dass es den Menschen in vier Jahren besser geht als heute, wie er sagt. Außerdem möchte Christian Kopp "Respekt für die Leistung der Menschen wieder zum Hauptthema im Bundestag machen".

Seine drei wichtigsten Themen, mit denen er sich im Falle einer Wahl in Berlin für die Westpfalz einsetzen will: die Infrastruktur verbessern, die Bürokratie für Unternehmen und Landwirte spürbar reduzieren und die Bürger entlasten.

Kurz geantwortet: Sechs Fragen an Christian Kopp SWR Aktuell: FCK, Schorle oder Pfälzerwald? Christian Kopp: Wanderung im Pfälzerwald. SWR Aktuell: Öffentliche Verkehrsmittel oder selbst mit dem Auto fahren? Kopp: Wenn möglich öffentliche Verkehrsmittel. SWR Aktuell: Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Wahlkreis? Kopp: Der kleine Humberg. SWR Aktuell: Stammtisch in der Ortskneipe oder Sternerestaurant? Kopp: Stammtisch in der Ortskneipe. SWR Aktuell: Wie halte ich junge Leute nach der Schule in der Westpfalz? Kopp: Indem wir Perspektiven schaffen. SWR Aktuell: Die Westpfalz ist… Kopp: ...ein beispiellos schöner Flecken Erde mit tollen Menschen. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden gebeten, in maximal fünf Worten zu antworten.

Alexander Ulrich kandidiert erneut für den Bundestag, weil er sich für soziale Gerechtigkeit und "gute Arbeit" einsetzen will. dpa Bildfunk dts-Agentur

Der 53-Jährige aus Reichenbach-Steegen im Kreis Kaiserslautern ist seit 2005 im Bundestag, zunächst für die Linke, nun für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Alexander Ulrich ist auch Landesvorsitzender und Mitglied des BSW-Bundesvorstandes. Für den Bundestag kandidiert Ulrich erneut, weil er sich für soziale Gerechtigkeit und "gute Arbeit" einsetzen will. Außerdem möchte er sich für "bessere Renten und ein Ende der Zwei- Klassen-Medizin, für Frieden und Abrüstung und für den Erhalt des Industriestandortes Deutschland" stark machen, so Ulrich.

Seine drei wichtigsten Themen, mit denen er sich im Falle einer Wahl in Berlin für die Westpfalz einsetzen will: Industrieansiedlungen fördern, den "Kampf gegen Kerosinablass" und eine "Altschuldentilgung für die Westpfalz-Kommunen", teilt Ulrich mit.

Kurz geantwortet: Sechs Fragen an Alexander Ulrich SWR Aktuell: FCK, Schorle oder Pfälzerwald? Alexander Ulrich: Alles davon, bin Dauerkarteninhaber und Dubbeglas-Fan. SWR Aktuell: Öffentliche Verkehrsmittel oder selbst mit dem Auto fahren? Ulrich: Der ÖPNV ist nicht gut bei uns, daher Auto. SWR Aktuell: Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Wahlkreis? Ulrich: Fritz-Walter-Stadion und Seewoog. SWR Aktuell: Stammtisch in der Ortskneipe oder Sternerestaurant? Ulrich: Ortskneipe. SWR Aktuell: Wie halte ich junge Leute nach der Schule in der Westpfalz? Ulrich: Am besten durch gut bezahlte Arbeitsplätze. SWR Aktuell: Die Westpfalz ist… Ulrich: ...meine wunderschöne Heimat, die ich nicht mit Berlin eintausche. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden gebeten, in maximal fünf Worten zu antworten.

Der 52-jährige Kaiserslauterer ist seit mehr als 15 Jahren Mitglied des Stadtrates und war auch Landesvorsitzender der Linken. Im Bundestag würde er sich gerne dafür einsetzen, "dass niemand in Armut leben muss und alle mitgestalten und mitbestimmen können", so Stefan Glander. Der ergänzt: "Für Antifaschismus und eine gerechte Verteilung des Wohlstands. Für ungeteilte Menschenrechte und das Recht auf Asyl."

Seine drei wichtigsten Themen, mit denen er sich im Falle einer Wahl in Berlin für die Westpfalz einsetzen will: einen bundesweiten Mietendeckel, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Außerdem möchte er sich für eine Vermögens- und Erbschaftssteuer einbringen, "um sozialökologische Transformation zu gestalten", teilt Glander mit. Eine "solidarische Gesundheitsversicherung, in die alle einzahlen, sowie eine solidarische Pflegevollversicherung", liegt ihm zudem am Herzen.

Kurz geantwortet: Sechs Fragen an Stefan Glander SWR Aktuell: FCK, Schorle oder Pfälzerwald? Stefan Glander: Entspannt ohne Alkohol bei FCK-Niederlagen. SWR Aktuell: Öffentliche Verkehrsmittel oder selbst mit dem Auto fahren? Glander: Am besten zu Fuß. SWR Aktuell: Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Wahlkreis? Glander: Der kleine Humberg. SWR Aktuell: Stammtisch in der Ortskneipe oder Sternerestaurant? Glander: Weder noch: beim Lieblingsitaliener. SWR Aktuell: Wie halte ich junge Leute nach der Schule in der Westpfalz? Glander: Mit guten Arbeitsbedingungen und bezahlbaren Wohnungen. SWR Aktuell: Die Westpfalz ist… Glander: ...antifaschistisch! Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden gebeten, in maximal fünf Worten zu antworten.

Noch neu im politischen Geschehen ist der 25-jährige Student Marvin Ballat aus Kaiserslautern. Er will nach eigenen Angaben für frischen Wind in der Politik sorgen und der jüngeren Generation eine Stimme geben. Außerdem möchte er "europäische Best Practices nach Deutschland bringen", wie es Ballat beschreibt.

Seine drei wichtigsten Themen, mit denen er sich im Falle einer Wahl in Berlin für die Westpfalz einsetzen will: eine Chancengleichheit durch bedürfnisgerechte Bildung, außerdem ein Bürokratieabbau durch Digitalisierung und "bezahlbares Leben durch Steuerreformen", so Ballat.

Kurz geantwortet: Sechs Fragen an Marvin Ballat SWR Aktuell: FCK, Schorle oder Pfälzerwald? Marvin Ballat: Pfälzerwald. SWR Aktuell: Öffentliche Verkehrsmittel oder selbst mit dem Auto fahren? Ballat: Je nach den Umständen. SWR Aktuell: Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Wahlkreis? Ballat: Universität und Humbergturm. SWR Aktuell: Stammtisch in der Ortskneipe oder Sternerestaurant? Ballat: Weder noch. SWR Aktuell: Wie halte ich junge Leute nach der Schule in der Westpfalz? Ballat: Attraktive Freizeit- und Sportangebote. SWR Aktuell: Die Westpfalz ist… Ballat: ...eine Region mit viel Potenzial. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden gebeten, in maximal fünf Worten zu antworten.

Der 28-jährige Student ist seit dem vergangenen Jahr Schriftführer im Bundesvorstand von Bündnis Deutschland, war nach eigenen Angaben von 2017 bis 2021 Mitglied der AfD. Im Bundestag würde er gerne die "Stimme der jungen Generation stärken, Freiheit wählen und Zukunft gestalten", wie es Arniko Meinhold beschreibt.

Seine drei wichtigsten Themen, mit denen er sich im Falle einer Wahl in Berlin für die Westpfalz einsetzen will: bezahlbaren Strom ermöglichen, außerdem die Wirtschaft ankurbeln und Kaufkraft erhöhen und "Deutschland wieder zum Innovationsland machen", wie der Kaiserslauterer mitteilt.

Kurz geantwortet: Sechs Fragen an Arniko Meinhold SWR Aktuell: FCK, Schorle oder Pfälzerwald? Arniko Meinhold: FCK mit Schorle im Stadion. SWR Aktuell: Öffentliche Verkehrsmittel oder selbst mit dem Auto fahren? Meinhold: Selbst mit Auto fahren. SWR Aktuell: Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Wahlkreis? Meinhold: Die Wiese des Uni-Geländes. SWR Aktuell: Stammtisch in der Ortskneipe oder Sternerestaurant? Meinhold: Stammtisch mit Schorle. SWR Aktuell: Wie halte ich junge Leute nach der Schule in der Westpfalz? Meinhold: Durch attraktive Jobangebote und Kulturprogramm. SWR Aktuell: Die Westpfalz ist… Meinhold: ...Freiheit, Tradition, Fortschritt, Zukunft! Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden gebeten, in maximal fünf Worten zu antworten.

Schafft es der Direktkandidat überhaupt in den Bundestag?

Unklar ist, ob es der gewählte Direktkandidat aus dem Wahlkreis Kaiserslautern am Ende überhaupt in den Bundestag schafft. Denn durch die Wahlrechtsreform ziehen die Wahlkreisgewinner und -gewinnerinnen nicht mehr automatisch in den Bundestag ein, weil Überhangmandate abgeschafft wurden. Jede Partei erhält jetzt nur noch so viele Sitze im Bundestag, wie ihr gemäß der abgegebenen Zweitstimmen zustehen.