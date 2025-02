Armin Grau trat für die Grünen im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal an und erhielt dort 7,7 Prozent der Erststimmen. Er zieht über die Landesliste der Partei in den Bundestag ein, wo er seit 2021 Abgeordneter ist. Grau engagiert sich politisch häufig in der Gesundheitspolitik. Der 65-Jährige war vor seiner Zeit als Mitglied des Bundestags unter anderem Ärztlicher Direktor des Klinikums Ludwigshafen.

