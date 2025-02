Bundestagswahl im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal: Themen und Kandidaten

Der Countdown zur Bundestagswahl läuft - auch in der Pfalz. Hier stellen wir Ihnen den Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal vor und blicken auf die wichtigsten Themen für die Region.

Im Wahlkreis liegt mit Ludwigshafen die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz. Die Stadt ist gleichzeitig der größte Industriestandort im Land. Auch in Frankenthal gibt es viele Industriearbeitsplätze. Der Rhein-Pfalz-Kreis, der ebenfalls im Wahlkreis liegt, ist dagegen von der Landwirtschaft und dem Gemüseanbau geprägt.

Die BASF in Ludwigshafen ist der größte Arbeitgeber im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal. Die Region ist von der Industrie geprägt. dpa Bildfunk Picture Alliance

Politische Ausgangslage im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal

Auch wenn Ludwigshafen und Frankenthal viel Industrie haben, sind sie längst keine klassischen Arbeiterstädte mehr. Die Zeiten, in denen die SPD hier automatisch Mehrheiten geholt hat, sind vorbei. Seit vielen Jahren ist das Direktmandat hier immer umkämpft zwischen CDU und SPD.

Selbst Helmut Kohl als Kanzler schaffte es nur selten, den Wahlkreis direkt zu holen. Aber das ist inzwischen ferne Vergangenheit. Bei der jüngsten Bundestagswahl schaffte es wieder mal der SPD-Direktkandidat Christian Schreider.

Der Pfalzmarkt mit Sitz in Mutterstadt im Rhein-Pfalz-Kreis macht einen großen Teil des Gemüseanbaus der Region aus. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) war 2023 zu Besuch. SWR

In beiden Städten wird die AfD immer stärker. Bei den Landtags- und Kommunalwahlen erzielte sie hier Ergebnisse, die deutlich über dem Landes- und Bundesergebnis lagen. Im Rhein-Pfalz-Kreis, um die beiden Städte herum, wird überwiegend CDU gewählt. Hier wohnen auch viele Pendler, die in Ludwigshafen und Frankenthal arbeiten.

Themen im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal

Die Industrie schwächelt. Das bereitet vielen Menschen große Sorge. Unter anderem drohen beim Chemieriesen BASF in Ludwigshafen Sparprogramme und Stellenabbau. Außerdem fehlen in Ludwigshafen mehr als 2.800 Plätze in Kindertagesstätten. Auch an bezahlbarem Wohnraum mangelt es.

Zahlreiche Bauprojekte, wie hier die Hochstraße Süd, belasten die Stadt Ludwigshafen. SWR

Ludwigshafen schleppt einen riesigen Schuldenberg mit sich herum und ist nicht in der Lage, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Für wichtige Projekte fehlt das Geld. Ludwigshafen leidet durch seine Struktur besonders darunter, dass Land und Bund Aufgaben an die Stadt geben, ohne dass diese ausreichend finanziert werden.

Die Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick:

SPD:

Christian Schreider aus Ludwigshafen, geboren 1971, Bundestagsabgeordneter.

CDU:

Sertac Bilgin aus Dannstadt-Schauernheim, geboren 1981, Pflegedienstleiter.

FDP:

Eric von Nagel aus Ludwigshafen, geboren 1970, Betriebswirt.

Bündnis 90 / Die Grünen:

Armin Grau aus Altrip, geboren 1959, Bundestagsabgeordneter.

AfD:

Stefan Scheil aus Neuhofen, geboren 1963, Historiker und Publizist.

Freie Wähler:

Hans Arndt aus Ludwigshafen, geboren 1957, Rentner.

Die Linke:

Jonas Leibig aus Ludwigshafen, geboren 1993, Ingenieur.

Volt:

Burak Bagis aus Frankenthal, geboren 1987, Filialleiter.

Bündnis Deutschland:

Timo Weber aus Ludwigshafen, geboren 1978, Software-Entwickler.

BSW:

Jan Mohammad aus Ludwigshafen, geboren 1987, IT-Berater.