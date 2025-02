Heute wird in Rheinland-Pfalz gewählt. Wir informieren euch hier über alles Wissenswerte, Prognose, Hochrechnungen, Ergebnisse, Reaktionen und Analysen.

15:30 Uhr So funktioniert das SWR-Portal mit Wahlergebnissen Im SWR-Wahlergebnisportal findet ihr am Wahlsonntag um 18 Uhr die bundesweite Prognose von Infratest dimap zur Bundestagswahl. Auf die Prognose folgen dann die bundesweiten Hochrechnungen bis zum amtlichen Endergebnis, das in den frühen Morgenstunden erwartet wird. Mit dem Koalitionsrechner könnt ihr von der Prognose über die Hochrechnungsergebnisse bis hin zum Endergebnis selbst durchspielen, welche Koalitionen rein rechnerisch möglich wären. Außerdem findet ihr hier – sobald ausgezählt und an das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz offiziell übermittelt – die Ergebnisse aller 15 Wahlkreise in Rheinland-Pfalz. Ergänzt wird das Angebot in unserem Ergebnisportal durch umfangreiche Analysegrafiken. Noch mehr Infos zum SWR-Wahlergebnisportal gibt es im Artikel unten.

6:00 Uhr Alles zur Bundestagswahl bei SWR Aktuell RP Alle Infos, Faktenchecks, Interviews, Zahlen, Analysen, Videos rund um die Bundestagswahl 2025 in Rheinland-Pfalz haben wir für euch gebündelt auf einer Seite. Dort haben wir für euch unter anderem auf alle Wahlkreise und ihre Direktkandidaten geschaut in Rheinland-Pfalz, bieten Euch ein FAQ zur Wahlrechtsreform, haben Alternativen zum Wahl-O-Mat getestet, die Wahlprogramme der Parteien durchleuchtet, die Briefwahl erklärt und warum bei der Bundestagswahl Wählen erst ab 18 Jahren erlaubt ist. Zudem liefern wir Euch hilfreiche Links, wie ihr Nachrichten zur Bundestagswahl in Leichter Sprache oder in Gebärdensprache erhaltet.