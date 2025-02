Bundestagswahl 2025 in RLP: So hat mein Ort gewählt

17:10 Uhr

Wie aussagekräfig sind eigentlich Wahlumfragen?

In den vergangenen Wochen überschlugen sich die Meinungsforschungsinstitute mit Umfrageergebnissen zur Bundestagswahl. Aber wie verlässlich sind Umfragen überhaupt in Bezug auf Wahlen und wie nah kommen sie in der Regel ans tatsächliche Ergebnis? Ein Mannheimer Forschungsteam hat sich genau damit beschäftigt und betont, wie unsicher eigentlich Umfragen sind und wie groß die Abweichungen sein können. Die Forschenden arbeiten selbst deshalb mit Schätzbereichen und kamen bei ihrer jüngsten Erhebung (20. Februar) auf folgende Vorhersagen: Bei der Union ist demnach ein Ergebnis zwischen 24 und 34 Prozent zu erwarten, bei der AfD liegt der Bereich zwischen 16 bis 24 Prozent. Die SPD bewegt sich zwischen 13 und 19 Prozent, die Grünen zwischen 10 und 16 Prozent. Bei kleineren Parteien wie bei der FDP, der Linken und dem BSW sind die Schätzbereiche geringer. Während die Linke bei etwa 5 bis 9 Prozent steht, können FDP und BSW noch wahrscheinlicher an der 5-Prozent-Hürde scheitern.