Analyse Bundestagswahl: RLP rückt deutlich nach rechts

Bei der Bundestagswahl haben in Rheinland-Pfalz alle Ampel-Parteien Verluste hinnehmen müssen - besonders SPD und FDP. Neben Wahlsieger CDU ist die AfD der größte Gewinner.

Rheinland-Pfalz ist bei dieser Bundestagswahl deutlich nach rechts gerückt. Die AfD konnte ihr Ergebnis im Vergleich zur Wahl 2021 fast verdoppeln und erhält laut vorläufigem amtlichen Endergebnis 20,1 Prozent der Stimmen. Die Partei konnte dabei viele junge Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen.

AfD und Linke am beliebtesten bei jungen Wählern in RLP

Die jungen Wählerinnen und Wähler (18-24 Jahre) in Rheinland-Pfalz haben ihre Stimmen am häufigsten der AfD und der Linken gegeben. Etwa jede vierte Stimme dieser Altersgruppe ging an die AfD (26 Prozent), 20 Prozent der jungen Leute wählten die Linke.

Dem Wahlgewinner CDU gaben dagegen nur 14 Prozent der 18 bis 24-Jährigen ihre Stimme. FDP und BSW konnten bei den jungen Wählern wenigsten punkten. Sie erhielten jeweils nur 5 Prozent der Stimmen aus dieser Altersgruppe.

CDU ist bei über 70-Jährigen die Nummer 1

Je älter die rheinland-pfälzischen Wählerinnen und Wähler, desto größer ist ihre Unterstützung für die CDU. In der Altersgruppe "70 und älter" kommt die CDU auf 41 Prozent der Stimmen. Auch die SPD schneidet bei älteren Wählerinnen und Wähler deutlich besser ab als bei jungen. AfD und Linke, die bei den jüngsten Wählern am besten abschneiden, kommen bei den über 70-Jährigen nur auf 10 beziehungsweise 2 Prozent.

Männer und weniger Gebildete wählen eher AfD

Während es bei den meisten Parteien im Land nur geringe Unterschiede gibt, was den Zuspruch von Frauen und Männern angeht, verbucht die AfD deutlich mehr Stimmen von Männern (24 Prozent) als von Frauen (19 Prozent).

Auch beim Bildungsniveau gibt es bei der AfD die größten Unterschiede. Die Partei ist bei den rheinland-pfälzischen Wählerinnen und Wählern mit einfacher Bildung am beliebtesten und kommt hier auf 30 Prozent. Von den Menschen mit hoher Bildung haben dagegen lediglich 14 Prozent die AfD gewählt.

Die Linke dagegen hat mit 9 Prozent mehr als doppelt so viele Wählerinnen und Wähler mit hoher als mit einfacher Bildung (4 Prozent).

CDU holt 14 von 15 Wahlkreisen

Bisher haben CDU-Kandidaten neun von 15 Wahlkreisen in Rheinland-Pfalz für sich entscheiden können. So holte beispielsweise Julia Klöckner im Wahlkreis Kreuznach die meisten Stimmen. Die rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidatin setzte sich gegen Joe Weingarten von der SPD durch, gegen den sie 2021 unterlegen war.

Matthias Mieves ist bisher der einzige SPD-Politiker, der einen Wahlkreis für sich entscheiden konnte - und zwar in Kaiserslautern. Dabei setzte er sich unter anderem gegen Sebastian Münzenmaier durch, den rheinland-pfälzischen AfD-Spitzenkandidaten. Bei der Bundestagswahl 2021 hatte die SPD acht und die CDU sieben Wahlkreise gewonnen.

CDU wird auch in RLP stärkste Kraft

Die CDU ist nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis stärkste Kraft in Rheinland-Pfalz und kommt auf 30,6 Prozent. Das ist etwas mehr als die Union laut Hochrechnungen im Bund erzielt hat und ein deutliches Plus (+5,6) im Vergleich zu 2021. Den mit Abstand größten Zuwachs in Rheinland-Pfalz verbucht die AfD. Sie kommt auf 20,1 Prozent der Stimmen (+10,9) und ist damit erstmals zweitstärkste Kraft im Land.

SPD und FDP im Land mit schweren Verlusten

Die SPD, die 2021 die meisten Stimmen geholt hatte, muss - wie im Bund - heftige Verluste hinnehmen. Mit 18,6 Prozent (-10,8) belegt sie nur noch Rang drei. Die zweithöchsten Verluste (-7,1) nach den Sozialdemokraten muss die FDP verkraften. Die Freien Demokraten kommen nur noch auf 4,6 Prozent. Die Grünen erleiden von den Ampel-Parteien die geringsten Verluste (-2,2) und kommen auf 10,4 Prozent.

Wie bundesweit gehört die Linke auch in Rheinland-Pfalz zu den Gewinnern. Sie kann ihr Ergebnis laut Hochrechnungen mit 6,5 Prozent (+3,2) verdoppeln. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kommt bei der ersten Teilnahme bei einer Bundestagswahl in RLP auf 4,2 Prozent. Die Freien Wähler erhalten 2,1 Prozent der Stimmen (-1,5).

Wahlbeteiligung in RLP noch höher als bundesweit

Auch in Rheinland-Pfalz haben sich dieses Mal deutlich mehr Menschen an der Bundestagswahl beteiligt als 2021. Die Wahlbeteiligung im Land stieg von 77,2 auf 83,9 Prozent. Bundesweit gab es nach vorläufigen Zahlen einen Anstieg von 76,4 auf 83,1 Prozent.