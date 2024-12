Klöckner ist CDU-Spitzenkandidatin in RLP für die Bundestagswahl

per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische CDU hat am Samstag beim Landesparteitag in Bingen ihre Landesliste für die Bundestagswahl aufgestellt. Spitzenkandidatin wurde die ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. In ihrer Bewerbungsrede kritisierte Klöckner die ehemalige Ampel-Regierung scharf.