Bundestag befasst sich mit der Situation in der Landwirtschaft

Eine Woche lang haben Bauern in ganz Rheinland-Pfalz und bundesweit protestiert, am vergangenen Montag dann das Spitzengespräch zwischen Bundesregierung und Bauern-Vertretern in Berlin. Am Donnerstag wurde im Bundestag zwei Stunden über die Landwirtschaftspolitik debattiert - am Ende wurde ein Antrag verabschiedet, mit dem die Bauern alles andere als zufrieden sein dürften.