Neuer Bundestag: Wie repräsentativ sind die Abgeordneten aus RLP?

per Mail teilen

31 Abgeordnete aus Rheinland-Pfalz gehören dem neuen Bundestag an, der heute zum ersten Mal zusammentritt. Doch wie sehr vertreten die Volksvertreter wirklich das Volk bei Alter, Geschlecht und Beruf? Ein Vergleich.

Der neue Bundestag hat insgesamt 630 Sitze - 31 davon werden von Abgeordneten aus Rheinland-Pfalz gefüllt. Zwar werden sie Volksvertreter genannt, aber sind sie das auch? Wie sehr bilden diese 31 Menschen den Durchschnitt der Gesellschaft ab?

Akademiker weit in der Überzahl

Bei den Berufen überwiegen bei den Abgeordneten die Büro-Jobs in Verwaltungen und Unternehmen. Etwa die Hälfte von ihnen sind laut dem Deutschen Bundestag in der Kategorie "Unternehmensorganisation, Recht, Verwaltung". Hierzu gehören etwa Anwälte sowie Volks- und Betriebswirte.

Stark vertreten sind außerdem Lehrer und Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Insgesamt dominieren akademische Berufe. Fünf Abgeordnete tragen einen Doktortitel, zwei von ihnen sind medizinische Professoren.

Die Berufe der Abgeordneten im Bundestag spiegeln nicht den Durchschnitt der Gesellschaft in Rheinland-Pfalz wieder. SWR

Technische und handwerkliche Berufe sind dagegen fast gar nicht vertreten - im Gegensatz zur Gesamtbevölkerung. Der Zensus von 2022 hat gezeigt, dass in diesen Bereichen die meisten Menschen in Rheinland-Pfalz arbeiten.

Deutlich mehr Männer als Frauen

Wenig repräsentativ ist auch das Verhältnis von Männern und Frauen. Nur 38,7 Prozent der Abgeordneten aus RLP sind Frauen. Dagegen ist das Verhältnis in der Gesamtbevölkerung eher umgekehrt: Frauen sind mit etwa 50,5 Prozent in Rheinland-Pfalz in der Überzahl.

Unter den 31 Abgeordneten aus Rheinland-Pfalz sind deutlich mehr Männer als Frauen. SWR

Besonders bei der CDU (27 Prozent Frauenanteil) und der AfD (29 Prozent) ist das Verhältnis unausgeglichen. Die SPD schickt dagegen etwas mehr Frauen als Männer in den Bundestag (57 Prozent), bei Grünen und Linken ist das Verhältnis ausgeglichen.

Etwas älter als der Durchschnitt in RLP

Am ehesten sind die Abgeordneten beim Alter als "durchschnittlich" zu bezeichnen. Während der Altersdurchschnitt der rund 4,2 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz bei 45 Jahren liegt, ist er mit 48,4 Jahren nur etwas höher bei den Abgeordneten.

Die Bundestagsabgeordneten aus Rheinland-Pfalz sind im Durchschnitt etwas älter als der Durchschnitt in RLP. SWR

Spitzenreiter ist hier Gerhard Trabert (Linke) mit 68 Jahren. Daniel Baldy (SPD) ist mit 30 Jahren der jüngste Abgeordnete.