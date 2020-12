Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA lässt den vom Mainzer Pharmaunternehmen Biontech und dem US-Konzern Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff möglicherweise schon am 23. Dezember zu. Das berichten die "Bild"-Zeitung und die Agentur Reuters.

"Bild" beruft sich auf Kreise der EU-Kommission und der Bundesregierung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält die Zulassung eines Corona-Impfstoffs in der EU noch vor Weihnachten für möglich. Nach der Zulassung rechne er dann nach "maximal zwei bis vier Tagen" mit einem Start der Impfungen in Deutschland, sagte Spahn in Berlin. Ein konkretes Datum nannte er aber nicht.

Druck von Seiten der Bundesregierung

Zuvor hatten das Bundeskanzleramt und das Bundesgesundheitsministerium bereits von der EMA verlangt, den Impfstoff bis 23. Dezember zur Anwendung auf EU-Ebene und damit auch in Deutschland freizugeben.

Die EMA hat nicht bestätigt, dass der Corona-Impfstoff bereits am 23. Dezember für die EU zugelassen wird. Die EMA gehe weiterhin vom 29. Dezember aus, sagte eine Sprecherin der Behörde am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Amsterdam. Auszuschließen sei aber ein früherer Zeitpunkt nicht. Während des laufenden Prüfverfahrens werde auch der Zeitrahmen laufend angepasst. In Großbritannien, den USA und Kanada ist das Vakzin von Biontech bereits zugelassen. Dort laufen die Impfaktionen bereits.

Krankenhausgesellschaft befürwortet Notzulassung

Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, hatte eine Notzulassung für das Vakzin gefordert. Gaß sagte: "Ich frage mich, ob wir wirklich bis zum 29. Dezember brauchen, um in Europa eine Zulassung des Impfstoffs zu erreichen." Europa solle auch versuchen, schon vorher eine Notfallzulassung zu schaffen. Dann könne man schon vor Weihnachten mit mobilen Teams in die Pflegeheime gehen und die Bewohner dort impfen.

Kritik von Lindner und Lauterbach

Auch FDP-Chef Christian Lindner sprach sich für eine Beschleunigung des Verfahrens aus. Die Bundesregierung solle auf die EMA einwirken, sodass es baldmöglichst zu einer Zulasssung des Impfstoffes komme: "Das kann noch in dieser Woche möglich sein." Einen nationalen Alleingang Deutschlands empfehle er aber nicht.

Die EMA hinke bei der Zulassung des Imfpstoffs hinter den Behörden anderer Staaten hinterher, bemängelte der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Eine Notzulassung wie in Großbritannien sei auch in Deutschland rechtlich möglich. Diese sei aber hier nicht vorbereitet worden. Lauterbach zeigte sich über die noch fehlende Zulassung durch die EMA überrascht.